A híres popsztár összeesett a színpadon – gyors fogyása miatt aggódnak a rajongók + videó

A 33 éves HyunA Makaóban, a Bubble Pop! című slágerét adta elő, amikor a színpad közepén hirtelen az eszméletét vesztette. A táncosok és biztonságiak azonnal reagáltak, és levezették a K-popsztárt színpadról – adta hírül a People.

HyunA, a dél-koreai énekes-dalszerző (Fotó: AFP)

Az esemény után Instagram‑posztban üzent rajongóinak:

Nagyon, nagyon sajnálom… Nem emlékszem semmire

– írta, hozzátéve, hogy most az erőnlétén munkálkodik, és köszöni a támogatást.

Az összeesés azután következett be, hogy HyunA néhány héttel korábban többször is megosztott olyan tartalmakat, amelyek szerint drasztikusan, egy hónap alatt körülbelül tíz kilót fogyott.

A Korea Times szerint az énekesnőnél korábban is előfordult vazovagális ájulás, más néven vasovagális szinkópé. Ez a leggyakoribb típusú ájulás, amelyet a test autonóm idegrendszerének diszfunkciója okoz. Bár számos kiváltó oka lehet, HyunA állítólag korábban elmondta, hogy hajlamos az ájulásra, amikor a testsúlya 45 kg alá csökken.

A rajongók a kommentekben fejezték ki támogatásukat, hangsúlyozva, hogy HyunA egészsége sokkal fontosabb, mint a fellépések.

A popcsillag 2007-ben a Wonder Girls tagjaként kezdte, 2010-ben debütált szólóban a Change című dallal, majd 2011-ben adta ki a Bubble Pop! EP-jét.

Borítókép: HyunA összeesett a színpadon (Forrás: Instagram/képernyőkép)