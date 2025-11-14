Ez hogyan lehetséges? Két héttel világbajnoki címe után újra vb-t nyert a magyar klasszis

Márton Luana aranyérmet szerzett az egyenlítői-guineai Malabóban pénteken kezdődött női taekwondó-világbajnokság 67 kilogrammos kategóriájában. A 19 éves versenyző október végén az első magyar lett a sportágban, aki kétszeres világbajnoknak mondhatja magát. Az olimpiai bajnok Viviana ikertestvére tavaly lemaradt a párizsi játékokról, idén letarolta a súlycsoport mezőnyét.

Márton Luana ismét a dobogó legfelső fokára állhatott (Fotó: World Taekwondo)

Márton Luana tarolt

A magyar szövetség beszámolója szerint a harmadik kiemeltként, erőnyerő Márton Luana a nyolcaddöntőből indulva, négy mérkőzést nyerve állhatott a dobogó legfelső fokára. Az elődöntőben a második helyre rangsorolt, spanyol Lena Moreno Reyest, a fináléban pedig a kínai Jiani Xinget verte.

Mint megtudtuk, ezen a versenyen kevésbé népes mezőny állt rajthoz, mint a „normál” világbajnokságon, ugyanakkor erős ellenfelekkel szemben bizonyított a magyar versenyző.

Márton Luana bő két hete a kínai Vuhsziban megrendezett vb-n is aranyérmet nyert ebben a súlycsoportban, akkor történelmet írva első magyarként lett a sportág kétszeres világbajnoka.

Olimpiai bajnokunk is indul

Ami a mostani, afrikai viadal rangját illeti: a 2021-es első, rijádi női vb után ez a második ilyen verseny kizárólag a női taekwondósoknak. Ezúttal az egyenlítő-guineai Malabo városában 35 ország közel kétszáz versenyzője szerepel. A vasárnapig tartó viadal utolsó napján Luana ikertestvére, az olimpiai bajnok Viviana 62, míg Salim Kamilah a 46 kilogrammosok között méreti meg magát.

Az októberi világbajnokságon a Márton ikrek egyaránt a dobogóra álltak, akkor Luana arany-, míg Viviana ezüstérmet szerzett.

A sporttörténelmi második vb-címéről készült összeállítást itt láthatják: