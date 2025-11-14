Ezzel a darabbal bővült Orbán Viktor szekrénye + videó

A miniszterelnök videót tett közzé közösségi oldalán arról, ahogy megkapja az ATV Mérleg című műsorában, az interjú alatt készült rajzzal díszített pulóverét . Holnaptól egyébként bárki megvásárolhatja a DPK webshopjában, a bevétel egésze pedig jótékonyt célt szolgál majd, ugyanis a kárpátaljai gyermekeket segítő KEGYES Alapítvány kapja meg. Orbán Viktor szerint igazán komoly agytorna volna, ha visszaidézné, melyik rajz, melyik kérdést takarja, de úgy érzi, legalább a felét sikerülne felmondania.