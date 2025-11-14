Andor Évaversünnep fesztiválDebüt-díjMagyar Írószövetségregény

Berobbant az irodalomba Andor Éva, nagy elismerést kapott első regénye

A szerzővel is találkozhattak az érdeklődők az idén húszéves Versünnep fesztiválon, amelynek nemzetközi versenyprogramját november 8-án és 9-én tartották a Budapesti Operettszínház Kálmán Imre Teátrumában. Kolti Helga, a Versünnep Alapítvány elnöke kiemelte, hogy a rendezvény célja a kulturális értékek ápolása, a művészeti közösségek erősítése és a tehetségek felkutatása. A programot kerekasztal-beszélgetések és író-olvasó találkozások is színesítették, és az érdeklődők megismerhették egyebek mellett Andor Éva Nizzánál a tenger című kötetét, amely nyáron megkapta a legjobb első regénynek járó díjat.

Magyar Nemzet
2025. 11. 14. 18:01
Erős Kinga és Andor Éva beszélget a Versünnep fesztiválon Fotó: Kovács Milán
A kétnapos, jubileumi Versünnepen általános és középiskolások szavalatait díjazta a szakmai zsűri, Kolti Helga színész, a Versünnep Alapítvány elnöke, Csőre Gábor Jászai Mari-díjas színész, Szabó Sebestyén László Junior Prima-díjas színész és Turi Bálint színész. Mint mondták, nem volt egyetlen olyan produkció sem, amelyet ne tudtak volna magas szinten minősíteni. Mindenki oklevelet és ajándékot kapott.

Andor Éva
A Versünnep fesztiválon általános és középiskolások szavalatait díjazta a szakmai zsűri (Fotó: Kovács Milán)

Andor Éva első regény hamarosan újra elérhető lesz

A verseny mellett koncertekkel, kerekasztal-beszélgetésekkel és könyvbemutatókkal is várták a közönséget, a Magyar Napló Kiadó, az Orpheusz Kiadó és a Széphalom Könyvműhely kiadványairól hallhattak beszélgetéseket a nézők, köztük Andor Éva Nizzánál a tenger, Mezey Katalin Örökség, Nagy-Koppány Zsolt A remegő kezű órásmester és Szentmártoni János Eső előtt hazatérni című könyvéveiről.

Megtisztelő volt, hogy jelen lehettem a rendezvényen, és beszélgethettünk a regényemről. Nem ezt volt az első író-olvasó találkozó, de Erős Kinga mindig mást kérdez. Alig kezdődött el a beszélgetés, néhány perc elteltével már éreztem, hogy a közönség érdeklődve figyel

– fogalmazott Andor Éva, aki 2024-ben vehette át az Év legsikeresebb szerzője-díjat a Nizzánál a tenger című regényért a Magyar Írószövetség és a Magyar Napló Kiadó Oláh János-emlékestjén.

Idén augusztusban pedig a Debüt-díjat kapta meg a könyv, amelyet a tokaji írótáborban vehetett át a szerző.

„Nagyon megtisztelő, hogy ezt a szakmai díjat is megkaphattam. Egyáltalán nem számítottam rá, amikor megtudtam, a meglepetéstől majdnem elejtettem a telefonomat. Az olvasóktól is számtalan visszajelzés érkezik – egyik-másik elképesztően megható. Bár én már attól meghatódom, hogy az emberek irodalmat olvasnak. Attól pedig különösen, hogy az én könyvemet is elolvassák és szeretik. Nagyon sokan megkeresnek a kérdéssel, akik még nem olvasták, hogy hol vehetik meg a kötetet. Hamarosan nyilvánosságra hozom, mikortól és hol lehet újra megvásárolni a Nizzánál a tenger című könyvet” – mondta Andor Éva.

Kolti Helga, a Versünnep Alapítvány elnöke az Origónak úgy fogalmazott: az idei versenyen napra pontosan húszéves a Versünnep.

„Színésznőként végeztem a Színművészeti Főiskolán, ahol a tanulmányaink fontos eleme volt a versmondás és ez különösen kedves volt a szívemnek már akkor is. Sajnos a versmondás kezd háttérbe szorulni, egyre kevesebben mondanak professzionális módon verseket a pódiumokon. Úgy éreztem, olyan csodálatos az anyanyelvünk, irodalmunk, nem szabad veszendőben hagyni. Fel kell hívni egy mozgalommal a figyelmet erre a csodára. Ekkor született meg a Versünnep ötlete. Az első időszakban a művészek számára rendeztük meg az eseményt, hogy megfelelő figyelmet kapjon a vers, és népszerűsítsük a műfajt. Tizennégy évvel ezelőtt pedig az amatőröknek is elindítottuk a versenyt, aminek a vége egy nemzetközi seregszemle. Ez zajlott most november 8-án és 9-én a Kálmán Imre Teátrumban.” – tette hozzá Kolti Helga, aki szerint a rendezvény igazi ünnep volt idén is.

Ünnepeltük a magyar nyelvet, a költészetet, az előadó-művészetet, de a képzőművészetet, a zenét is. Felemelő élmény volt.

Az alapítvány elnöke arról is beszélt, hogy minden évben egyre magasabb színvonalú produkciókat látnak, és ebben az ő tehetséggondozó munkájuk is benne van. Ezt a jövőben is elhivatottan szeretnék folytatni. Hisz abban, hogy mindenki számára az volt a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hétvégét a versek társaságában tölthette.

 

