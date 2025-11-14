Berobbant az irodalomba Andor Éva, nagy elismerést kapott első regénye

A kétnapos, jubileumi Versünnepen általános és középiskolások szavalatait díjazta a szakmai zsűri, Kolti Helga színész, a Versünnep Alapítvány elnöke, Csőre Gábor Jászai Mari-díjas színész, Szabó Sebestyén László Junior Prima-díjas színész és Turi Bálint színész. Mint mondták, nem volt egyetlen olyan produkció sem, amelyet ne tudtak volna magas szinten minősíteni. Mindenki oklevelet és ajándékot kapott.

A Versünnep fesztiválon általános és középiskolások szavalatait díjazta a szakmai zsűri (Fotó: Kovács Milán)

Andor Éva első regény hamarosan újra elérhető lesz

A verseny mellett koncertekkel, kerekasztal-beszélgetésekkel és könyvbemutatókkal is várták a közönséget, a Magyar Napló Kiadó, az Orpheusz Kiadó és a Széphalom Könyvműhely kiadványairól hallhattak beszélgetéseket a nézők, köztük Andor Éva Nizzánál a tenger, Mezey Katalin Örökség, Nagy-Koppány Zsolt A remegő kezű órásmester és Szentmártoni János Eső előtt hazatérni című könyvéveiről.

Megtisztelő volt, hogy jelen lehettem a rendezvényen, és beszélgethettünk a regényemről. Nem ezt volt az első író-olvasó találkozó, de Erős Kinga mindig mást kérdez. Alig kezdődött el a beszélgetés, néhány perc elteltével már éreztem, hogy a közönség érdeklődve figyel

– fogalmazott Andor Éva, aki 2024-ben vehette át az Év legsikeresebb szerzője-díjat a Nizzánál a tenger című regényért a Magyar Írószövetség és a Magyar Napló Kiadó Oláh János-emlékestjén.

Idén augusztusban pedig a Debüt-díjat kapta meg a könyv, amelyet a tokaji írótáborban vehetett át a szerző.

„Nagyon megtisztelő, hogy ezt a szakmai díjat is megkaphattam. Egyáltalán nem számítottam rá, amikor megtudtam, a meglepetéstől majdnem elejtettem a telefonomat. Az olvasóktól is számtalan visszajelzés érkezik – egyik-másik elképesztően megható. Bár én már attól meghatódom, hogy az emberek irodalmat olvasnak. Attól pedig különösen, hogy az én könyvemet is elolvassák és szeretik. Nagyon sokan megkeresnek a kérdéssel, akik még nem olvasták, hogy hol vehetik meg a kötetet. Hamarosan nyilvánosságra hozom, mikortól és hol lehet újra megvásárolni a Nizzánál a tenger című könyvet” – mondta Andor Éva.