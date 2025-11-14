Berobbant az irodalomba Andor Éva, nagy elismerést kapott első regénye

A kétnapos, jubileumi Versünnepen általános és középiskolások szavalatait díjazta a szakmai zsűri, Kolti Helga színész, a Versünnep Alapítvány elnöke, Csőre Gábor Jászai Mari-díjas színész, Szabó Sebestyén László Junior Prima-díjas színész és Turi Bálint színész. Mint mondták, nem volt egyetlen olyan produkció sem, amelyet ne tudtak volna magas szinten minősíteni. Mindenki oklevelet és ajándékot kapott.
Andor Éva első regény hamarosan újra elérhető lesz
A verseny mellett koncertekkel, kerekasztal-beszélgetésekkel és könyvbemutatókkal is várták a közönséget, a Magyar Napló Kiadó, az Orpheusz Kiadó és a Széphalom Könyvműhely kiadványairól hallhattak beszélgetéseket a nézők, köztük Andor Éva Nizzánál a tenger, Mezey Katalin Örökség, Nagy-Koppány Zsolt A remegő kezű órásmester és Szentmártoni János Eső előtt hazatérni című könyvéveiről.
Megtisztelő volt, hogy jelen lehettem a rendezvényen, és beszélgethettünk a regényemről. Nem ezt volt az első író-olvasó találkozó, de Erős Kinga mindig mást kérdez. Alig kezdődött el a beszélgetés, néhány perc elteltével már éreztem, hogy a közönség érdeklődve figyel
– fogalmazott Andor Éva, aki 2024-ben vehette át az Év legsikeresebb szerzője-díjat a Nizzánál a tenger című regényért a Magyar Írószövetség és a Magyar Napló Kiadó Oláh János-emlékestjén.
Idén augusztusban pedig a Debüt-díjat kapta meg a könyv, amelyet a tokaji írótáborban vehetett át a szerző.
„Nagyon megtisztelő, hogy ezt a szakmai díjat is megkaphattam. Egyáltalán nem számítottam rá, amikor megtudtam, a meglepetéstől majdnem elejtettem a telefonomat. Az olvasóktól is számtalan visszajelzés érkezik – egyik-másik elképesztően megható. Bár én már attól meghatódom, hogy az emberek irodalmat olvasnak. Attól pedig különösen, hogy az én könyvemet is elolvassák és szeretik. Nagyon sokan megkeresnek a kérdéssel, akik még nem olvasták, hogy hol vehetik meg a kötetet. Hamarosan nyilvánosságra hozom, mikortól és hol lehet újra megvásárolni a Nizzánál a tenger című könyvet” – mondta Andor Éva.