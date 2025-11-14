Dolgok, amiket nem tudott a Gerecse éjszakai őreiről

A Magyarországon élő denevérek – bár nincsenek gyümölcsevők, vagy vérszívók – mégis rendkívül érdekesek. Annál is inkább, mert Komárom-Esztergom igazi denevérparadicsom – hívta fel a figyelmet a Komárom-Esztergom Vármegyei hírportál.

A patkósdenevér feje akár egy lepkeorchidea virága (Fotó: Kemma.hu/ Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság/Krajcsovszky Bence )

Hazánkban 28 denevérfaj él. Hogy ebből pontosan mennyi van jelen a Gerecsében, arra nehéz válaszolni, hiszen egy éjszakai életmódot folytató, repülő, apró állatról van szó, de az utóbbi évek kutatásai alapján, 15-20 faj biztosan

– nyilatkozta a Kemma.hu-nak a denevéreket kiválóan ismerő szakember, Krajcsovszky Bence, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrkerület vezetője.

A természetvédő elmondta azt is, hogy

a 28-ból mindegyik faj természetvédelmi oltalom alatt áll, sőt néhányuk fokozottan védett.

Az elmúlt évek kutatásaiból kiderült, hogy a Gerecse és környéke kifejezetten fajgazdag területnek számít. Krajcsovszky Bence elárulta, hogy egy valódi különlegességnek is otthont ad a környék – hogy pontosan melyik denevérfajról van szó, a cikkre kattintva kiderül.

Borítókép: Barna hosszúfülű denevér (Fotó: Kemma.hu/ Krajcsovszky Bence / Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság)