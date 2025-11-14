Duna-Ipoly Nemzeti Park IgazgatóságGerecsedenevér

Dolgok, amiket nem tudott a Gerecse éjszakai őreiről

Komárom-Esztergom igazi denevérparadicsom – ennek apropóján járt utána a Kemma.hu annak, hogy hány fajtája él ennek az apró, sokakat riasztó, de valójában teljesen ártalmatlan, sőt hasznos emlősállatnak a vármegyében található Gerecse barlangjaiban.

Magyar Nemzet
Forrás: Kemma.hu2025. 11. 14. 22:04
A Magyarországon élő denevérek – bár nincsenek gyümölcsevők, vagy vérszívók – mégis rendkívül érdekesek. Annál is inkább, mert Komárom-Esztergom igazi denevérparadicsom – hívta fel a figyelmet a Komárom-Esztergom Vármegyei hírportál

A patkósdenevér feje akár egy lepkeorchidea virága  (Fotó:  Kemma.hu/ Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság/Krajcsovszky Bence )

Hazánkban 28 denevérfaj él. Hogy ebből pontosan mennyi van jelen a Gerecsében, arra nehéz válaszolni, hiszen egy éjszakai életmódot folytató, repülő, apró állatról van szó, de az utóbbi évek kutatásai alapján, 15-20 faj biztosan

– nyilatkozta a Kemma.hu-nak a denevéreket kiválóan ismerő szakember, Krajcsovszky Bence, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrkerület vezetője. 

A természetvédő elmondta azt is, hogy

 a 28-ból mindegyik faj természetvédelmi oltalom alatt áll, sőt néhányuk fokozottan védett. 

Az elmúlt évek kutatásaiból kiderült, hogy a Gerecse és környéke kifejezetten fajgazdag területnek számít. Krajcsovszky Bence elárulta, hogy egy valódi különlegességnek is otthont ad a környék – hogy pontosan melyik denevérfajról van szó, a cikkre kattintva kiderül. 

Borítókép: Barna hosszúfülű denevér (Fotó: Kemma.hu/ Krajcsovszky Bence /  Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság)


