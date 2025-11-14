Menczer Tamás444kisember

Így nézi le a balliberális sajtó az embereket

A kommunikációs igazgató azt üzente a 444-nek, hogy ne nézzék le a választóit.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 11. 14. 22:39
– A 444 szerint jelentéktelen kis ember vagyok – mondta közösségi oldalára feltöltött videójában Menczer Tamás. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint a 444 sértő kijelentései nem őt, hanem a választóit célozzák, hiszen a baloldali sajtó rendszeresen lenézi az embereket.

Gondoljunk bele, mit várhatnánk azoktól a balliberális figuráktól, akik ennyire lenézik az embereket

 – mondta. 

Úgy fogalmazott, hogy ha őt jelentéktelen kisembernek nevezik, az csak megerősíti abban, hogy a választókerületéért végzett munkája fontos. Hangsúlyozza, hogy a térségbe korábban bevitt 60 milliárd forint fejlesztési forrás mellé újabb 2 milliárdot szeretne szerezni. Jelenleg 300 millió forint érkezett: 200 millió Solymárra gyerekek sportpályájára, 100 millió Pilisszentivánra utak és játszótér felújítására. Végezetül azt üzente, hogy jelentéktelen kisemberként is folytatja a munkát Orbán Viktorral együtt.

Borítókép: Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Vajda János)


Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

