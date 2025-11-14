Így nézi le a balliberális sajtó az embereket

– A 444 szerint jelentéktelen kis ember vagyok – mondta közösségi oldalára feltöltött videójában Menczer Tamás. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint a 444 sértő kijelentései nem őt, hanem a választóit célozzák, hiszen a baloldali sajtó rendszeresen lenézi az embereket.

Gondoljunk bele, mit várhatnánk azoktól a balliberális figuráktól, akik ennyire lenézik az embereket

– mondta.

Úgy fogalmazott, hogy ha őt jelentéktelen kisembernek nevezik, az csak megerősíti abban, hogy a választókerületéért végzett munkája fontos. Hangsúlyozza, hogy a térségbe korábban bevitt 60 milliárd forint fejlesztési forrás mellé újabb 2 milliárdot szeretne szerezni. Jelenleg 300 millió forint érkezett: 200 millió Solymárra gyerekek sportpályájára, 100 millió Pilisszentivánra utak és játszótér felújítására. Végezetül azt üzente, hogy jelentéktelen kisemberként is folytatja a munkát Orbán Viktorral együtt.