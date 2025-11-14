Tarr ZoltánMenczer TamásMagyar Péternektiszaadóáfa

Kiderült, mi a baja Magyar Péternek a fecsegő szakértőivel + videó

Nem tudnak úgy hazudni, mint ő.

Magyar Nemzet
2025. 11. 14. 20:14
Magyar Péter Forrás: Menczer Tamás Facebook oldala
– Onnan tudjuk, hogy a Tisza mit akar csinálni, hogy időnként néhányan elkottyintják az igazságot. Véletlenül. Magyar Péternek az a legnagyobb baja Tarr Zoltánnal meg a többivel, hogy nem tudnak úgy hazudni, mint ő – jelentette ki a közösségimédia-oldalán közzétett posztjában Menczer Tamás. 

Szikszó, 2025. május 14. Menczer Tamás, a fidesz kommunikációs igazgatója a Fidesz és a KDNP országjárása keretében tartott lakossági fórum előtti sajtótájékoztatón Szikszón 2025. május 14-én. MTI/Vajda János
Fotó: Vajda János / MTI Fotószerkesztőség

Kiemelte, 

Tisza-adót akarnak bevezetni a jövedelmekre. Ez azt jelenti, hogy a személyi jövedelemadót felemelik. Nyugdíjadót akarnak bevezetni, ezt is tudjuk ma már. A társasági adót föl akarják emelni az égbe, áfát nem csökkentenének. Azt mondták, az marhaság lenne

Menczer szerint a végén mindig úgy jön ki a matek, hogy azt mindenki fizeti. 

Az összes támogatási rendszert megszüntetnék: családtámogatás, 13. havi nyugdíj, fiatalok adómentessége mind kampó, és ezeket bevallották

– emelte ki Menczer. 

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Menczer Tamás Facebook-oldala)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

