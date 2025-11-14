Kiderült, mi a baja Magyar Péternek a fecsegő szakértőivel + videó

– Onnan tudjuk, hogy a Tisza mit akar csinálni, hogy időnként néhányan elkottyintják az igazságot. Véletlenül. Magyar Péternek az a legnagyobb baja Tarr Zoltánnal meg a többivel, hogy nem tudnak úgy hazudni, mint ő – jelentette ki a közösségimédia-oldalán közzétett posztjában Menczer Tamás.

Fotó: Vajda János / MTI Fotószerkesztőség

Kiemelte,

Tisza-adót akarnak bevezetni a jövedelmekre. Ez azt jelenti, hogy a személyi jövedelemadót felemelik. Nyugdíjadót akarnak bevezetni, ezt is tudjuk ma már. A társasági adót föl akarják emelni az égbe, áfát nem csökkentenének. Azt mondták, az marhaság lenne

Menczer szerint a végén mindig úgy jön ki a matek, hogy azt mindenki fizeti.

Az összes támogatási rendszert megszüntetnék: családtámogatás, 13. havi nyugdíj, fiatalok adómentessége mind kampó, és ezeket bevallották

– emelte ki Menczer.