Családbarát roadshowKoncz Zsófiabölcsőde

A támogatások mellett közösségi programokkal is erősíti a kormány a családokat

A bölcsődei és a Családbarát roadshow-k a szakmának és a családoknak egyaránt szólnak.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 14. 21:38
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyar családok számíthatnak a magyar kormányra, amely ezt nemcsak a támogatásokkal, hanem közösségi programokkal is szeretné kifejezni – hangoztatta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára pénteken a Családbarát roadshow ikrényi állomásán.

Budapest, 2025. október 21. Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára beszédet mond A családbarát fenntarthatóság című kiadványt bemutató budapesti sajtótájékoztatón a Kopp Mária Intézetben 2025. október 21-én. A kiadvány a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóság (SZTFH) gondozásában, a tárca és a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) szakmai együttműködésével készült. MTI/Soós Lajos
Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára (Fotó: MTI/Soós Lajos)

Koncz Zsófia elmondta, hogy idén a családok sok támogatást kaptak: elindult Európa legnagyobb adócsökkentési programja, július 1-jén megtörtént a családi adókedvezmény duplázásának az első lépése, a csecsemőgondozási (csed) és a gyermekgondozási díj szja-mentessé vált. Elindult továbbá az Otthon start program, október 1-jén pedig új korszak kezdődött a háromgyermekes édesanyák életében, mert ők is szja-mentesek lettek – sorolta.

Az államtitkár kiemelte: 

fontosnak tartották, hogy a támogatások mellett olyan programok is megvalósuljanak, amelyek a helyi közösségeket és a családokat erősítik. 

Ennek érdekében elindult egy bölcsődei roadshow, amelyet egybekötöttek a Családbarát roadshow-val.

A program két részből áll. A szakmai napon a helyi bölcsődék vezetőivel tekintik át az elmúlt időszak eredményeit és a jövőbeli terveket, hiszen jelenleg is mintegy ezer bölcsődei férőhely kialakítása van folyamatban – mondta, hozzátéve, hogy az eseményekre a védőnőket is meghívják, mert ők is részei a családok mindennapjainak. Ezt követően a Családbarát roadshow-n olyan fellépők szórakoztatják a gyermekeket, akik a legkedvesebbek a bölcsődés és óvodás korú gyermekek számára.

Koncz Zsófia kiemelte, hogy a roadshow-nak fontos eleme a kismotor, amelyet minden vidéki bölcsődébe eljuttatnak, mert a kismotor szimbolizálja a kisgyermekek mindennapjait.

Az államtitkár elmondta, hogy a Családbarát roadshow-nak eddig hat helyszíne volt, a program a következő héten Veresegyházon zárul.

Fekete Dávid, Győr és térsége élhetőségéért és fejlesztéséért felelős miniszteri biztos azt emelte ki, hogy 

a roadshow jó közösségi élményt nyújt, és illeszkedik a családbarát Magyarországba, amit már másfél évtizede épít a kormány.

Borítókép: Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára (Fotó: MTI/Kacsúr Tamás)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekAngelina Jolie

Angelina Jolie Ukrajnában jóemberkedik

Horváth József avatarja

A PR-akciók fölött már eljárt az idő, pont az ellenkezőjét érik el a szimpátiakeltésnek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu