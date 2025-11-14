A támogatások mellett közösségi programokkal is erősíti a kormány a családokat

A magyar családok számíthatnak a magyar kormányra, amely ezt nemcsak a támogatásokkal, hanem közösségi programokkal is szeretné kifejezni – hangoztatta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára pénteken a Családbarát roadshow ikrényi állomásán.

Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára (Fotó: MTI/Soós Lajos)

Koncz Zsófia elmondta, hogy idén a családok sok támogatást kaptak: elindult Európa legnagyobb adócsökkentési programja, július 1-jén megtörtént a családi adókedvezmény duplázásának az első lépése, a csecsemőgondozási (csed) és a gyermekgondozási díj szja-mentessé vált. Elindult továbbá az Otthon start program, október 1-jén pedig új korszak kezdődött a háromgyermekes édesanyák életében, mert ők is szja-mentesek lettek – sorolta.

Az államtitkár kiemelte:

fontosnak tartották, hogy a támogatások mellett olyan programok is megvalósuljanak, amelyek a helyi közösségeket és a családokat erősítik.

Ennek érdekében elindult egy bölcsődei roadshow, amelyet egybekötöttek a Családbarát roadshow-val.

A program két részből áll. A szakmai napon a helyi bölcsődék vezetőivel tekintik át az elmúlt időszak eredményeit és a jövőbeli terveket, hiszen jelenleg is mintegy ezer bölcsődei férőhely kialakítása van folyamatban – mondta, hozzátéve, hogy az eseményekre a védőnőket is meghívják, mert ők is részei a családok mindennapjainak. Ezt követően a Családbarát roadshow-n olyan fellépők szórakoztatják a gyermekeket, akik a legkedvesebbek a bölcsődés és óvodás korú gyermekek számára.

Koncz Zsófia kiemelte, hogy a roadshow-nak fontos eleme a kismotor, amelyet minden vidéki bölcsődébe eljuttatnak, mert a kismotor szimbolizálja a kisgyermekek mindennapjait.

Az államtitkár elmondta, hogy a Családbarát roadshow-nak eddig hat helyszíne volt, a program a következő héten Veresegyházon zárul.

Fekete Dávid, Győr és térsége élhetőségéért és fejlesztéséért felelős miniszteri biztos azt emelte ki, hogy