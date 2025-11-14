Csillaghegycsoportlétszámóvodaönkormányzat

Botrány az óbudai óvodák körül: a spórolás felülírja a gyerekek érdekeit

Óbuda-Békásmegyeren a baloldali városvezetés pénzügyi szempontok mentén készül átalakítani az óvodai hálózatot, miközben a szakmai javaslatokat lesöpri az asztalról – állítja a helyi Fidesz–KDNP képviselője. A tervezett megszorítások leginkább a csillaghegyi és aranyhegyi családokat hozzák nehéz helyzetbe.

Gábor Márton
2025. 11. 14. 21:29
Az Aura Segítőkutya Alapítvány egyik kutyája részt vesz a debreceni Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 2. b osztályának matematika óráján 2022. május 24-én. MTI/Czeglédi Zsolt Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

–Az intézményhálózat, ami jelenleg működik, egy nagyobb létszámra lett megtervezve, tehát egyértelmű, hogy foglalkozni kell a rendszer átalakításával. A probléma, hogy Kiss Lászlóék csak a pénz felől közelítik meg a dolgokat, és figyelmen kívül hagyják a szakmai szempontokat – mondta el lapunknak Puskás Péter, Óbuda-Békásmegyer kormánypárti frakciójának vezetője. 

Kiemelte, 

jelenleg a kerület vezetése számára a legfontosabb, hogy miként lehet a leginkább költséghatékony racionalizálást végrehajtani. Mi ezzel szemben azt mondjuk, hogy a csoportlétszámokat 20 főben kellene maximalizálni. 

A 20 fős maximális csoportlétszámmal nőne az ellátás minősége, és kevesebb intézményt kellene bezárnia az önkormányzatnak. 

Konzultáltunk számos szakemberrel, óvodapedagógussal, és mindenki azt mondta, hogy ez egy nagyon jó ötlet lenne. Gyepes Ádám ezt a tervet egy módosító javaslatként felvetette a testületi ülésen, de a tervet lesöpörték az asztalról

– jelentette ki Puskás Péter. A politikus kiemelte, leginkább Csillaghegy nyugati oldala és Aranyhegy térsége kerül hátrányos helyzetbe a döntéssel. 

A legnagyobb probléma, hogy a HÉV kettévágja a kerületet, és a Csillaghegy egyik oldalán lévőknek kínszenvedés a reggeli és a délutáni csúcsban fuvarozni a gyerekeket. Az ürömi óvoda a legkritikusabb, itt a szülők föllázadtak és egy komoly aláírásgyűjtés is kezdődött. Többek között be tudták bizonyítani, hogy az önkormányzat szisztematikusan évek óta máshova tereli az intézménybe jelentkező családokat, így mesterségesen leszorítva az óvoda létszámát

– tette hozzá a politikus. Elmondta, mindezek eredője, hogy az óvoda helyén az önkormányzat szociális bérlakásokat akar építeni.

Borítókép: Az Aura Segítőkutya Alapítvány egyik kutyája részt vesz a debreceni Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 2. b osztályának matematika óráján (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekAngelina Jolie

Angelina Jolie Ukrajnában jóemberkedik

Horváth József avatarja

A PR-akciók fölött már eljárt az idő, pont az ellenkezőjét érik el a szimpátiakeltésnek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu