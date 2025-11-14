Botrány az óbudai óvodák körül: a spórolás felülírja a gyerekek érdekeit

–Az intézményhálózat, ami jelenleg működik, egy nagyobb létszámra lett megtervezve, tehát egyértelmű, hogy foglalkozni kell a rendszer átalakításával. A probléma, hogy Kiss Lászlóék csak a pénz felől közelítik meg a dolgokat, és figyelmen kívül hagyják a szakmai szempontokat – mondta el lapunknak Puskás Péter, Óbuda-Békásmegyer kormánypárti frakciójának vezetője.

Kiemelte,

jelenleg a kerület vezetése számára a legfontosabb, hogy miként lehet a leginkább költséghatékony racionalizálást végrehajtani. Mi ezzel szemben azt mondjuk, hogy a csoportlétszámokat 20 főben kellene maximalizálni.

A 20 fős maximális csoportlétszámmal nőne az ellátás minősége, és kevesebb intézményt kellene bezárnia az önkormányzatnak.

Konzultáltunk számos szakemberrel, óvodapedagógussal, és mindenki azt mondta, hogy ez egy nagyon jó ötlet lenne. Gyepes Ádám ezt a tervet egy módosító javaslatként felvetette a testületi ülésen, de a tervet lesöpörték az asztalról

– jelentette ki Puskás Péter. A politikus kiemelte, leginkább Csillaghegy nyugati oldala és Aranyhegy térsége kerül hátrányos helyzetbe a döntéssel.

A legnagyobb probléma, hogy a HÉV kettévágja a kerületet, és a Csillaghegy egyik oldalán lévőknek kínszenvedés a reggeli és a délutáni csúcsban fuvarozni a gyerekeket. Az ürömi óvoda a legkritikusabb, itt a szülők föllázadtak és egy komoly aláírásgyűjtés is kezdődött. Többek között be tudták bizonyítani, hogy az önkormányzat szisztematikusan évek óta máshova tereli az intézménybe jelentkező családokat, így mesterségesen leszorítva az óvoda létszámát

– tette hozzá a politikus. Elmondta, mindezek eredője, hogy az óvoda helyén az önkormányzat szociális bérlakásokat akar építeni.