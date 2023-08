Terence Hill legendás mozdulattal emlékezett Bud Spencerre

Terence Hill legendás mozdulattal emlékezett egykori színésztársára és barátjára, a 2016-ban elhunyt Bud Spencerre – derült ki Bud Spencer hivatalos Facebook-oldalának bejegyzéséből. A színész az olaszországi Gubbio városában rendezett Spencer Hill-fesztivál színpadán utánozta le a Kincs, ami nincs ikonikus jelenetét, mikor Charlie O’Brian (Bud Spencer) a kereket oldó Alan Lloyd (Terence Hill) vállának hűlt helyén nyugtatja kezét, miközben az amerikai katonák távoznak a hamisnak hitt pénzzel. A mozdulat egyúttal feleleveníti a film – eredeti olasz címében is szereplő – fő üzenetét:

Aki barátot talál, kincset talál.

A Spencer Hill-fesztivált az olasz színészpáros tiszteletére és ünneplésére hívták életre rajongók. A legelső találkozóra, lényegében egy közös mozizásra, 2001-ben került sor, akkor még 150 fő részvételével. Az esemény aztán lassan kinőtte magát, koncertekkel, jelmezekkel, versenyekkel és persze sok filmezéssel bővült, majd rendszeres sztárvendégei lettek a Bud Spencer- és Terence Hill-filmekből ismert színészek. Sőt, idén maga Terence Hill és családja, valamint Bud Spencer családja, így felesége, gyermekei és unokái is megjelentek.

A fesztiválról nem hiányozhatott a Spencerhill Magic Band nevű magyar banda sem, akik a Bud Spencer- és Terence Hill-filmek zenéit játsszák. – Nincsenek szavak! 😍😍😍 Olasz, német, osztrák, francia, magyar (Felvidékről is!) és ki tudja még milyen ország rajongói gyűltek össze Gubbio főterén a fesztivál második napján. Ezreknek játszottunk óriási hangulatban, leírhatatlan érzés! – írták ki Facebook-oldalukra.

Bud Spencernek és Terence Hillnek főként Olaszországban, Németországban és Magyarországon van jelentős rajongótábora. A 84 esztendős Terence Hill még a közelmúltban is aktív volt, 2018-ban jelent meg rendezésében és szereplésével a Nevem Thomas. Munkásságuk máig hat, Slaps and beans (Pofonok és bab) címmel számítógépes játék is jelent meg róluk, Olaszországban pedig új Piedone-sorozat készül.

Borítókép: Bud Spencer és Terence Hill (Fotó: Facebook/Terence Hill)