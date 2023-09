Balatoni halételek kedves történetekkel fűszerezve

Életünk során eléggé összeszoktunk, mivel a gyerekkorunkat követően is egymás közvetlen szomszédjai maradtunk egy ikerházban, közös udvarral és kerttel. Ha a gyerekeinket az iskolában a testvéreikről kérdezték, az unokatestvéreket is bemondták, kaptunk is mindketten elismerő pillantásokat a szülőtárs édesanyáktól.