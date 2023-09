Kuflik a Hild téren

A Belváros legújabb játszóterét az V. kerületi családok vasárnap vehették birtokba, az átadón többi között Kufli-meseolvasás, koncertek, valamint gyermekműsorok is várták a látogatókat.

A vasárnapi parkátadó rendezvényen Szentgyörgyvölgyi Péter, az V. kerület polgármestere azt mondta:

Hatalmas öröm és büszkeség nekünk, belvárosiaknak, hogy összefogással, közös tervezéssel a Hild téren létrehoztuk hazánk első Kufli tematikájú, befogadó játszóterét, ahol a megváltozott képességű gyermekek is önfeledten játszhatnak, valamint itt is érvényre juttattuk azt a példaértékű klímatudatos szemléletet, amit az V. kerületben már évek óta képviselünk. Az összetartás, az együttműködés, a Belváros szeretete segítette mindannyunk álmának a megvalósulását, ez a belvárosiak közös sikere!

Magyarország első Kufli-tematikájú, befogadó játszóterén klímatudatos megoldások alkalmazásában élen járó parkban egyebek mellett 13 új fát ültettek, egy speciális ültetési módszert, víztakarékos megoldásokat, esővizet helyben megtartó rendszert is alkalmaztak, az új parkban fúrt kút is van.



Szentgyörgyvölgyi Péter, az V. kerület polgármestere beszédet mond a Kufli-tematikájú játszótér megnyitóján (Fotó: Bruzák Noémi)

A vasárnapi eseményre kiadott közleményben felidézték, hogy a főváros önkormányzata 2021. október 1-jével adta át a leromlott állapotú Hild tér üzemeltetését a Belváros önkormányzatának. Az V. kerület célként határozta meg, hogy a tér és a kapcsolódó közterületek átépítésével a mai kor igényeinek megfelelő közösségi teret és parkot alakítsanak ki, amelynek szerves részét képezi az új játszótér is. Tájékoztatásuk szerint a Dániel András mesesorozatának szereplőivel benépesített új park és játszótér kialakítását közösségi tervezés előzte meg a lakosság bevonásával, figyelembe vették az V. kerületben élő családok és a szomszédos óvoda igényeit is. Az eseményen jelen volt Dániel András író is.

Az új Kufli-tematikájú játszótér a belvárosi Hild téren a megnyitó napján Fotó: Bruzák Noémi



A teljes egészében a Belváros finanszírozásában megvalósult beruházást a megváltozott képességű gyermekek társadalmi integrációját segítve a Szerencsejáték Zrt. adománnyal, míg a környezetbarát és energiahatékony innovációhoz hozzájárulva az MVM Partner Zrt. pályázati támogatással segítette.



A téren, mint ahogyan a Belváros összes, az elmúlt időszakban megújult közterületén, kialakították a csapadékvíz-gazdálkodás feltételeit. A növényzet vízellátását a helyben gyűjtött és megtartott csapadékvízzel, fúrt kútból származó talajvízzel, vízpazarlásmentes automata öntözőrendszerrel biztosítják. A zöldszemléletnek megfelelően nemcsak a faállomány növelésére, hanem a meglévő fák megőrzésére is kiemelt figyelmet fordítottak.



A tervezési koncepció gerincét a parkban jelen levő koros fák képezték, miközben a Hild téri faállomány 13 új fával, köztük több, nagyméretű, 20-25 éves, 15-20 méter magas egyeddel, változatos magasságú cserjékkel, évelőkkel és gyepfelülettel is gazdagodott.

A parkban illemhelyet és pelenkázót is kialakítottak, és egy gyermekbarát ivókutat is telepítettek.

Borítókép: Szentgyörgyvölgyi Péter, az V. kerület polgármestere (jobbról) és Dániel András író (balról) leleplez egy játékot a Kufli-tematikájú játszótér megnyitóján a belvárosi Hild téren (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)