Lényegesen fontosabb szerephez jutnak a Dűne folytatásában a száguldó homokférgek + videó

Hiába halasztották jövő márciusra a Dűne: Második rész premierjét, Denis Villeneuve sci-fijét ettől még talán jobban is várják a filmrajongók, annál is inkább, mert közben újabb részletek derültek a filmről. Legutóbb a rendező Villeneuve a gigantikus, elképesztő sebességgel száguldó homokférgekről árult el újabb részleteket – szúrta ki az Ign.com. A képzeletbeli teremtmények a történet szempontjából eddig is fontosak voltak, hiszen nekik köszönhető a rendkívül értékes, öregedésgátló és tudattágító hatású anyag, a fűszer (melanzs), de a Dűne 2.-ben még fontosabb szerephez jutnak majd.

A Dűne: Második rész jövőre kerül a mozikba (Forrás: Warner Bros/AFP)

– Mint egy nagyon-nagyon durva Uber – jellemezte a homokférgek száguldását Villeneuve, utalva az ismert autómegosztóval kapcsolatos tapasztalatokra. A rendező a minél nagyobb hatás érdekében a forgatás során létrehozott egy úgynevezett „féregcsapatot" is, amelynek tagjai három hónapon keresztül azon dolgoztak, hogy a homokféreg-lovaglós jelenetet megvalósítsák.

Greg Fraser operatőr a feladat bonyolultságát érzékeltetve úgy fogalmazott:

Csak azért, mert igazából nem léteznek homokférgek, még nem vonultunk díszletek közé. Kimentünk a szabadba, hogy valódi napfénnyel, valódi széllel és igazi porral forgassunk. Attól, hogy egy kis részlet hiányzik, még nem kell lemondanod arról, hogy az egész koncepciós őszinte és valósághű legyen

– mondta.

Borítókép: A Timothée Chalamet által megformált Paul Atreides menekül egy homokféreg elől (Forrás: Warner Bros./AFP)