Ez emléket állít egyrészt a Rickl család előtt, a dinasztia Debrecen életében hosszú éveken keresztül játszott szerepet mint kereskedő család és mint a város polgárságának fontos tagja, de szorosan hozzákötődik Szabó Magda is, ilyen módon most ez a falfestmény az írónőről és az ő Debrecenhez való viszonyáról is mesél nekünk