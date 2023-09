Ők kapták idén a Színikritikusok díjait

A Színházi Kritikusok Céhe az idén 44. alkalommal adta át az évad kiemelkedő színházi teljesítményeit elismerő díjakat, amelyekről 21 színikritikus voksa alapján döntöttek.

Az Örkény Színház The Black Rider című előadása lett a legjobb szórakoztató színházi előadás (Fotó: szinhaz.online)

A szervezet közleménye szerint a várományosok listáján az Örkény Színház volt az abszolút rekorder: három produkció alkotói hét kategóriában összesen nyolc jelölést kaptak; ebből négyet díjra váltottak. Az Örkény Színház The Black Rider című előadása lett a legjobb szórakoztató színházi előadás, és a darab Izsák Lili által tervezett kosztümjei a legjobb jelmez díját is elnyerték. A legjobb férfi főszereplő díja is az Örkény Színházba került Mácsai Pál a Solness-ben nyújtott alakításáért, az ugyanebben a darabban alakított szerepével Szaplonczay Mária a legjobb női epizódszereplő lett.

A szombathelyi Weöres Sándor Színház négy kategóriában volt várományos, ebből három a Forte Társulattal létrehozott Kivilágos kivirradtig című produkciót érintette. Az alkotók ezekben a kategóriákban a legjobbnak bizonyultak: a Horváth Csaba rendezte darab lett az évad legjobb kőszínházi előadása, egyben legjobb rendezése, és a legjobb férfi epizódszereplő, Gyulai-Zékány István is ezzel a művel érdemelte ki az elismerést.

Cseri Hanna három díjat is hazavihetett (Fotó: szinhaz.online)

Az este egyéni legjobbja Cseri Hanna bábrendező, énekes-dalszerző lett, aki három díjat vihetett haza: ő rendezte a legjobb gyerek- és ifjúsági színházi előadásnak választott Kócos Macskaember-kölyök című darabot a Gólem Színházban, emellett ő lett a legígéretesebb pályakezdő, valamint a legjobb színházi zene díját is átvehette a Budapest Bábszínház Az utolsó bárány című darabjának zenéjéért.

Bíró Bence íróként (A legjobb új magyar dráma/színpadi szöveg: Magyartenger) és a legjobb független előadás dramaturgjaként kétszer léphetett színpadra (A legjobb független színházi előadás: Ki ölte meg az apámat? ESZME - FÜGE, rendező: Szenteczki Zita, Kovács Domokos). A legjobb női főszereplő díját Imre Éva vehette át (Ifjú barbárok, Kolozsvári Állami Magyar Színház - Gyulai Várszínház). A legjobb díszletért járó elismerés Schnábel Zita révén a Vígszínházhoz került (A kastély).

Különdíjjal értékelték Hoffer Károly munkáját a Dekameron 2023 című előadás bábjaiért.

Három díjazott nevét már korábban nyilvánosságra hozta a céh. Az életműdíjat Ecsedi Erzsébet színművész, a Jövő díjat a celldömölki Soltis Lajos Színház kapta, a gyerek- és ifjúsági színházi előadások között a Gólem Színház Kócos macskaember-kölyök című produkciója bizonyult a legjobbnak.

A budapesti Katona József Színházban szeptember 17-én rendezett díjátadó gála rendezője Guelmino Sándor és Crespo Rodrigo volt, közreműködői pedig a tatabányai Jászai Mari Színház társulatának tagjai.

Borítókép: Kivilágos kivirradtig –Weöres Sándor Színház, Szombathely (Fotó: Mészáros Zsolt)