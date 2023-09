Pofonok és bab: Bud Spencer és Terence Hill virtuálisan újra összeáll + videó

Újra összeállt Bud Spencer és Terence Hill – legalábbis virtuálisan: a napokban megjelent a Slaps and Beans 2, azaz Pofonok és bab 2 című videójáték. A külső nézetes, 2D-s, retro grafikájú, verekedős akció játékban a legendás olasz színészpárost irányíthatjuk közös filmjeik ikonikus helyszínein és jeleneteiben. A második rész új történetet, bejárható területeket és ellenségeket, további minijátékokat, többjátékos módot, megújult harcrendszert – még a környező tárgyakkal is kiverhetjük ellenfeleink fogát! – javított grafikát, sőt magyar feliratot is kínál. És persze felcsendülnek a filmek jól ismert slágerei is.

A gonoszok között megidézik például a Bud Spencer- és Terence Hill-filmek visszatérő mellékszereplőjét, Salvatore Borghesét (például ő Nynfus az …és megint dühbe jövünkből, vagy Anulu a Kincs, ami nincsből), valamint az örök rosszfiút, Ricardo Pizzutit (mesterien tudja a fogait köpködni), és persze nem hiányozhat Bugsy és a nindzsák sem.

Aki eddig lemaradt volna róla, a Slaps and beans első epizódja még 2020-ban jelent meg egy olasz fejlesztőcsapat, a Trinity Team jóvoltából (nevüket is az Ördög jobb és bal kezéből kölcsönözték, amiben Terence Hill Trinityt alakítja).

Már az első rész, és most a második is egészében közösségi adományozásnól, egy kickstarter programon keresztül valósulhatott meg.

A folytatásra több mint 3600 rajongó, összesen 257 ezer dollárt dobott össze.

A négyfős csapat egy interjúban elárulta, hogy természetesen az egész ötlet nem jöhetett volna a Pedersoli család, valamint Terence Hill hozzájárulása nélkül. Felidézték, hogy először Rómában Carlo Pedersoli (azaz Bud Spencer) fiát keresték meg az ötlettel, aki nemcsak lelkes volt, de Terence Hillt is meggyőzte, hogy legalább virtuálisan újra álljon össze a páros. Elmondásuk szerint az első részből sokat eladtak Németországban, de Magyarországon is.

Remekül ment Magyarországon is, ahol, mint megtudtuk, megőrülnek Budért és Terencért. Budapesten még szobra is van Carlo Pedersolinak!

– lelkendeztek.

A játék elérhető PC-n, valamint játékkonzolokon, így Playstationön, Xboxon és Nintendo Switchen, sőt még telefonon is.

Borítókép: Bud Spencer és Terence Hill (Forrás: Facebook/Terence Hill)