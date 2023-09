Háromperces álló ovációban részesült legújabb filmje, a Coupe De Chance premierje után Woody Allen a 80. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon – számolt be róla a Variety. Allent láthatóan meghatotta az ünneplés, távoztában még zsebkendőt is elővett a portál szerint, amelynek kritikusa, Owen Gleiberman a Coup De Chance-t Allen legjobb filmjének nevezte a Blue Jasmine óta.

Tüntetők Woody Allen filmpremierjén a velencei filmfesztiválon (Fotó: Ettore Ferrari / MTI/EPA/ANSA)

Woody Allent már a moziba érkezéskor, a vörös szőnyegen is vastaps fogadta, ám a BBC beszámolója szerint egy kisebb botrány is kialakult: tüntetők egy csoportja ugyanis megpróbált a közelébe jutni, azt skandálva, hogy „nem az erőszak kultúrájára!” Előtte szórólapokat is osztogattak, arra bátorítva a fesztivál szervezőit, hogy „fordítsák el a reflektorfényt az erőszaktevőkről!”, a közösségi médiában pedig közölték: „idén a velencei filmfesztivál úgy döntött, hogy helyet ad Woody Allennek, Luc Bessonnak és Roman Polanskinak, három olyan rendezőnek, akik érintettek a nők, köztük kiskorúak elleni szexuális erőszakban".

Az elmúlt években, a MeeToo-, illetve a cancel culture-botrányok idején ismét előkerült Woody Allen 1992-es zaklatási ügye. Akkor volt felesége, Mia Farrow vádolta meg azzal, hogy a színész szexuális kapcsolatba került két örökbefogadott gyermekével, az akkor középiskolás Soon-Yivel és Dylannel. Allen ellen, aki akkor és azóta is tagadja az állításokat, végül nem emeltek vádat.

A Varietynek adott interjújában a 87 éves színész-rendező most azt mondta, a Coup De Chance, az 50. filmje lehet, hogy az utolsó lesz, mert kezd belefáradni a projektekhez szükséges pénz előteremtésébe.

Annyi filmötletem van, és kísértésbe esnék, ha könnyen finanszírozhatók lennének. De ezen túlmenően nem tudom, hogy megvan-e bennem az a lendület, hogy kimozduljak és sok időt töltsek pénzszerzéssel

– mondta Woody Allen.

Borítókép: Woody Allen és felesége, Soon-Yi a velencei filmfesztiválon (Fotó: Daniele Cifalà/NurPhoto/AFP)