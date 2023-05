Woody Allen megmentette a volt elnök életét

Woody Allen a barátjával és barátja feleségével ebédelt egy New York-i olasz étteremben, amikor a politikai életben ismert Andrew Stein fuldokolni kezdett. Stein felesége és a többi vendég lefagyott, de a nyolcvanhét éves filmrendező, Woody Allen azonnal reagált, megragadta hátulról a barátját, majd szakszerűen bemutatta a Heimlich-fogást, amellyel megmentette a New York-i városi tanács volt elnökének életét – számolt be róla a Page Six.

– Pánikba estem, megrémültem, és akkor Woody a segítségemre sietett. Tényleg olyan volt, mint egy jelenet az egyik filmjéből. Ha nem gondolkodott volna ilyen gyorsan, attól félek, hogy meg is halhattam volna, ezért az életemmel tartozom neki

– nyilatkozta a május 16-i eset után a hetvenhat éves Alex Stein.