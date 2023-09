Arra a riporteri kérdésre, mit szól ahhoz, hogy több színész is jelezte, hogy az SZFE jelenlegi vezetésétől nem hajlandó átvenni az aranydiplomáját, Vidnyánszky elmondta: nem tud rájuk rossz lélekkel gondolni, mert az az egész rendszer, amit megpróbálnak most leépíteni, megváltoztatni, az igazodásról szólt a szakmában, most is arról szól. – Ez egy fantasztikusan, nagyon profin felépített rendszer, aminek megvannak a különböző szintű szereplői, és hát nekik ez van kódolva a lelkükbe – jelentette ki.