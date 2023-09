Mégis itt gyötör legbelül az örök dilemma, hogy amikor a haza van veszélyben, amikor előttünk egy nemzetnek sorsa áll, akkor fontosabb-e, hogy nagyobbra cseréljem az autómat, távolabbra utazzak nyaralni, puccosabb helyeken páváskodjam a méregdrága cuccaimban, vagy inkább azon kellene sürgölődnöm, hogy legalább nemzettár­saink között kialakítsuk az anyagiak elosztásának egy igazságosabb rendszerét. Orbán Viktor úgy fogalmazta meg a négyszer kétharmados többséget megszavazó politikai közösség közös akaratát, hogy senkit nem hagyunk az út szélén, és mindent megteszünk azért, hogy mindenki léphessen minden évben egyet előre. Nagyon nagy baj, ha ez még mindig csak a határok átlépésével válik valóra tömegeknek.

Mert akkor hiába a világraszóló családpolitika, hiába minden erőfeszítés a népességfogyás megállítására, mint oldott kéve, széthull nemzetünk.

Tudom, hogy ez nem csak magyar probléma. Az M5-ös autópályán utazom mindennap két órát. Látom, hogy románok, szerbek, bolgárok és törökök szelik a kilométereket rakottabb tájak felé kacsintgatva, fáradságot nem kímélve egy kis többlethaszonért. De Szlovákia egyik legnagyobb gondja is az, hogy a fiatalok elhagyják, amint tehetik. Álszent és cinikus a kuszafogú magyargyűlölő Guy Verhofstadt állítása, miszerint az Orbán-kormány rossz politikája üldözi el az embereket ebből az országból. Hiszen az általuk perifériának tekintett Közép- és Kelet-Európa összes országát tönkreteszi az agyelszívás, a munkaerő-csábítás, a visszaélés az irreális életszínvonalbeli különbségekkel.

Azok az országok, amelyek belépésünkkor felvásároltak minden termelési kapacitást, bezárták, felszámolták azokat, hogy eláraszthassák pia­cainkat a sokszor alacsonyabb minőségű termékeikkel, most elrabolják azt az aktív réteget, amely képes lenne megteremteni idehaza annak a jólétnek az alapjait, ami után vágyva elmennek innen.

Ah, Biberach, tényleg ott a haza, ahol a haszon? Vagy sokkal inkább a hazával kellene valamit kezdeni a nagyobb haszon reményében?

Katona József drámájának hátterében ott feszül egy végletekig lerabolt, elszegényített, kifosztott ország népének végső elkeseredettsége. Bánk féltékenységtől, fér­fiúi megalázottságtól elgyötörten sem tudja semmibe venni Tiborc panaszát. De Vidnyánszky Attila rendezésében Tiborc egy ponton maga is azt mondja áradó sirámaira, hogy na jól van, ez azért hülyeség. Magyarország ma egyáltalán nem az a hely, ahonnan menekülni kellene. Durván megakasztotta az ígéretes fejlődést a koronavírus-járvány, még ki sem lábaltunk belőle, amikor a háború és a mára beismerten elhibázott európai szank­ciós politika következtében kialakult energia- és élelmiszerválság, az egekbe szökő infláció évekkel visszavetette a gazdasági felzárkózást.

A nemzeti kormány eddig is megtett mindent annak érdekében, hogy visszavezesse az országot arra a pályára, amiről a járvány és a háború eltérítette, ezután is ezt teszi majd. De kizárólag akkor jár sikerrel bármiféle kormányzás, ha a magunk hatáskörében mi is mindent megteszünk a hazánkért is. Néha olyan döntést kell hoznunk, ami látszólag megfoszt némi egyéni haszontól, de nagyon sokat használhat közösségünknek. Ez Bánk tragikus sorsa, ez Endre királyé is. Az évszázados üzenete a darabnak pedig az: A haza minden előtt. Ezt kellene fontolóra vennie gazdagnak és szegénynek egyaránt.