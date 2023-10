Színház a határon – a beregszászi színház jubileumi programja

A beregszászi színház három évtizedes működésének köszönhetően Kárpátalján kiformálódott egy színházkedvelő közönség, megteremtődött a magyar színházi kultúra, illetve a színház iránti igény. A színészek már több mint húsz ország közönsége előtt léptek fel és vitték hírét a kárpátaljai magyarságnak arról, hogy a nehéz körülmények között nemcsak élni, de fejlődni is képesek. A beregszászi színházban a háborús viszonyok ellenére is folyamatosan zajlik az alkotómunka. Az elmúlt időszakban több nagyszínpados darabot is sikerült bemutatniuk. Ezúttal is kiváló produkcióval várják a nézőket a 10. Nemzetközi Színházi Találkozóra.

Az Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház társulatának egy jelenete a Tóték című előadásból. Fotó: Nemzeti Színház/Eöri Szabó Zsolt

A beregszászi színház társulata megmutatta, hogyan lehet a semmiből, anyagi nehézségek ellenére, hittel és kitartással felépíteni egy olyan intézményt, amely három évtized alatt számos díjat nyert hazai és nemzetközi fesztiválokon, és olyan művészeket nevelt ki, akik a magyar nemzet legnagyobb színházában is megállják a helyüket.