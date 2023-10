Csaknem 4000 látogatót vonzott a 360 Design Budapest kiállítás

A kiállításon október 17. és 22. között az Adria-palotában mintegy kétszáz tárgyat tekinthettek meg az érdeklődők, több mint 60 alkotó, köztük 14 régiós márka és 15 feltörekvő tehetség mutatkozott be. Telt ház volt Rossana Orlandi programjain és az olasz prémium designmárkák panelbeszélgetésén, népszerűek voltak a Meet the Designer események és az exkluzív tárlatvezetések is.