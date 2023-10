Koncert és színházi előadás élménye egyben

A kettős szereposztásban színpadra állított darabot egyik este énekes színésznők, másik este popdívák adják elő. A kegyetlen férj túlkapásait női szemszögből, friss és lendületes stílusban bemutató produkcióban a színpadon helyet foglaló zenekar tagjai is nők lesznek. Amint arról a Madách Színház is beszámol honlapján, a férfiaknak ezúttal a nézőtéren jut hely, illetve a vállalkozó szelleműek – ugyancsak nézőként – a trónteremmé változó színpadra is válthatnak jegyet.

A koncertmusicalben kétszer hat fantasztikus hangú énekesnő verseng majd egymással a „legkirályabb királynő” címért. Fotó: Jardek Szabina/Madách Színház



Aragóniai Katalint Baranyai Annamária és Horányi Juli, Boleyn Annát Zsitva Réka és Muri Enikő, Seymour Johannát Peller Anna és Singh Viki kelti életre. Klevei Anna Kardffy Aisha és Herceg Erika, Howard Katalin Gadó Anita és Hien, Parr Katalint Gallusz Nikolett és Veres Mónika Nika alakításában jelenik meg a színen.

A koncertmusical animációkban is bővelkedő látványvilágát Vízvárdi András és Madarász János jegyzi, a jelmezeket pedig Rományi Nóra álmodta meg. A Szirtes Tamás által rendezett előadás zenei vezetője Kocsák Tibor, koreográfusa Tihanyi Ákos.



És hogy ki is a hat életre kelő királynő?

VIII. Henrik angol király hat felesége éled újra ebben a koncertmusicalben, hogy popbandát alakítva egy világ körüli turnén versengjenek egymással. Nemcsak énekesként mérkőznek meg: az is eldöntésre vár, hogy ki szenvedett közülük legtöbbet a néhai férjük kegyetlensége miatt. Az első feleségtől, Aragóniai Katalintól született hat közös gyermekük közül csak I. Mária érte meg a felnőttkort. VIII. Henrik mindenképpen fiú trónörököst szeretett volna, ezért – az anglikán egyházat megalapítva – elvált az idősödő Katalintól, és elvette annak korábbi udvarhölgyét, Boleyn Annát. Tőle született a későbbi legendás uralkodó, I. Erzsébet. Anna sem szült fiút, Henrik érdeklődése pedig ismét egy udvarhölgy, Seymour Johanna felé fordult. Annát felségárulás miatt lefejezték, kevesebb mint két hétre rá pedig meg is tartották az esküvőt Seymour Johannával, aki egy évvel később gyermekágyi lázban halt meg. A negyedik feleség, Klevei Anna egy festmény alapján keltette fel az uralkodó érdeklődését, személyesen azonban cseppet sem nyerte el a tetszését. A házasságot nem hálták el, így gond nélkül érvénytelenítették, Anna mesés vagyont kapott az uralkodótól. VIII. Henrik ezután a nála 32 évvel fiatalabb Howard Katalint vette feleségül, aki egy másik férfival házasságtörést, ezáltal felségsértést követett el, amiért kivégezték. A hatodik, egyben utolsó feleség, Parr Katalin előkelő özvegyasszonyként lett I. Mária udvarhölgye, így vetett rá szemet a király, akinek francia hadjáratai alatt Katalin régensként az országot is irányíthatta. VIII. Henrik halála után férjhez mehetett régi szerelméhez, Thomas Seymourhoz, de egy évre rá már meg is halt, gyermekágyi lázban.



A szerzők a történelemből ismert királynékat popdívák karakterével ötvözték. Többek között Beyoncé, Jennifer Lopez, Miley Cyrus, Avril Lavigne, Adele, Céline Dion, Rihanna, Britney Spears és Alicia Keys stílusa és személyisége is felsejlik a színpadon megjelenő karakterekben. A produkció 2020-ban három kategóriában Drama Desk, két kategóriában pedig Tony-díjat nyert. Emellett Grammy-díjra is jelölték a legjobb új musicalalbumok között. Mindez egy fergeteges, lendületes show élményével kecsegteti a közönséget.

Borítókép: VIII. Henrik feleségeit popdívák és énekes színésznők keltik életre a Madách Színházban (Fotó: Jardek Szabina/Madách Színház)