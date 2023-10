Fergeteges bulival vár a Six a Madách Színházban

A Toby Marlow és Lucy Moss által írt, merőben új műfajt teremtő, lendületes koncertmusical Szirtes Tamás rendezésében non-replica, vagyis egyedi elképzelésekkel, az eredetitől eltérő változatban kel életre. A Madách Színház kettős szereposztásának egyik különlegessége, hogy a popdívák – köztük Beyoncé, Adele, Céline Dion, Rihanna, Alicia Keys, Ariana Grande és Britney Spears – által ihletett karaktereket egyik szereposztásban zenés darabokból ismert, aranytorkú színésznők, míg a másik szereposztásban kiváló magyar énekesnők keltik életre.

Az eredmény mindkét esetben egy szemtelenül gúnyos, mégis tanulságos és érzelmekben gazdag produkció. A kezdetben csak egymással versengő, hol szívszorító, hol felemelő történeteket megosztó hat feleség „újra él, de most nem fél”. Saját hangjukat és egyéniségüket megtalálva a darab végére szövetségesként, egymást erősítve lázadnak fel a mindenkori zsarnoki elnyomás ellen. A kezdeti cicaharcok átalakulnak a saját erősségekből táplálkozó együttműködéssé, összefogássá a közös cél érdekében. Mindez talán túlságosan feminista eszméket sugall, de az eget rengető hangok, a látvány és a zene bőségesen szolgáltat élményt a közönség soraiban helyet foglaló férfiak számára is.

Maga a színpadkép az élénk színeivel és az óriási LED-falon kivetített káprázatos animációkkal már önmagában egy páratlan show, egy nívós popkoncert élményét ígéri, és már az első percekben nyilvánvaló, hogy ezt az ígéretet be fogják tartani.

A dögös, energikus, kiválóan éneklő színésznők és énekesnők már a kezdődallal felkeltik a figyelmet. Nemcsak szólóénekesként, de vokalistaként és táncosként is helyt kell állniuk a show másfél órás időtartama alatt. Egy dolog vitathatatlan: egytől egyig elismerésre méltóan ugrották meg a lécet.

Csakúgy, mint a hattagú popbandához remekül passzoló zenekar, amelynek tagjai úgyszintén nők voltak. Férfiaknak a színpadon ezúttal csak nézőként, a képzeletbeli trónterem hátsó részében elhelyezett lelátón jutott hely.

Mindkét szereposztás páratlan bulival várja a közönséget. Aragóniai Katalint Baranyai Annamária és Horányi Juli, Boleyn Annát Zsitva Réka és Muri Enikő, Seymour Johannát Peller Anna és Singh Viki kelti életre. Klevei Anna Kardffy Aisha és Herceg Erika, Howard Katalin Gadó Anita és Hien, Parr Katalin pedig Gallusz Nikolett és Veres Mónika Nika alakításában jelenik meg a színen.

Lehet, de azt hiszem, nem érdemes összehasonlítani, versenyeztetni egymással a két csapatot. Mindegyik másképp erős, mástól jó. Bár az első hatos, vagyis a „színészkirálynők”, illetve a második szereposztásként feltüntetett „popdívák” között is megvannak a húzóerők, és mindkét estének megvoltak a maga kiemelkedő pillanatai, mindkét esetben érvényesült az örök igazság, miszerint egységben az erő. A lányok sok esetben egymagukban is képesek voltak a varázslatra. Az egyik meghatározó pillanat Singh Vikihez kötődik, aki Seymour Johannaként a Kőkristály című számmal a csillagokat is leénekelte az égről – együtt énekelve azonban egyszerűen „felszántották a színpadot” a hangjukkal.

Mindkét szereposztással rengeteg élményt és pozitív energiát ad ez a Szirtes Tamás által rendezett koncertmusical, amelynek zenei vezetője Kocsák Tibor, koreográfusa Tihanyi Ákos. A lebilincselő látványvilágot Vízvárdi András és Madarász János jegyzi, a reneszánsz kori királynői öltözetet a mai popkoncerteken viselt ruhák stílusával ötvöző jelmezeket Rományi Nóra álmodta meg.

Borítókép: VIII. Henrik feleségeit popdívák és énekes színésznők keltik életre a Madách Színházban (Fotó: Jardek Szabina/Madách Színház)