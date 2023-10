Turi Attila: Az MMA nem pusztán az akadémikusok remekműveinek és életműveinek összessége

Tegnap Turi Attila Kossuth- és Ybl-díjas építészt választotta elnöknek a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) közgyűlése. A három évre szóló megbízatás elnyerése nem érte váratlanul az eddigi alelnököt, hiszen a döntés napjára ő maradt az egyetlen jelölt a posztra. „Eleinte hét-nyolc jelölt volt, de a nagy többség végül mégsem vállalta, visszaléptek, és itt maradtam” – mondta az Indexnek adott interjújában Turi Attila.

Az MMA közgyűlése a Pesti Vigadóban (Fotó: MMA/Walter Péter)

Az MMA közgyűlése eredetileg a tiszteletbeli elnök (a testületet eddig vezető Vashegyi György) megválasztásáról is döntött volna, ezt azonban elhalasztották, a szerepkört ugyanis először tisztázni kell. Mint Turi Attila elmondta, szeretné funkcióval ellátni azt, hogy a tiszteletbeli elnöknek mi a dolga. „Ne csupán felhő legyen, hanem például nagykövet. Ha külföldön koncertezik, az jó alkalom legyen a kapcsolatteremtésre. Vagy legyen szakértő. De ezek mellett azt is tisztázni kell, hogyan is van az ő szavazati joga? Vagy: mi az ő apanázsa, mennyi pénz jár neki? És mennyi időre szóljon a pozíciója? A közgyűlésnek számoljon be arról, milyen munkát végzett el, és a közgyűlés döntse el, hogy szükség van-e még a munkájára” – fogalmazott Turi Attila, hozzátéve, minderről várhatóan tavasszal döntenek majd.

Az akadémia jövőbeli feladatairól azt mondta, egyrészt a Makovecz Imrétől megtanult összművészeti szemléletmódot szeretné újrateremteni, másrészt megerősíteni az MMA hálózatát. Hozzátette, a Magyar Tudományos Akadémiával remek az együttműködésük, és azzal lenne elégedett, ha elnökségi ciklusának végére a regionális szervezeteik tényleg erős és élő közösségek lennének.

Ha fel tudnák kutatni és meg tudnák mutatni a most láthatatlannak tűnő művészeket is. Fontos volna őket is megszólítani. Olyan hálózatot építhetnénk, amelyben az értékek megmutatkozhatnak, s amelyben a szép ugyanolyan fontos, mint a hasznos. Figyelnünk kellene egymásra, a másikra. Elvégre, bár a vendégség rövid, mindannyian egy nagy úr vendégei vagyunk

– fogalmazott Turi Attila.

Borítókép: Turi Attila, a Magyar Művészeti Akadémia új elnöke (Fotó: MMA/Nyirő Simon)