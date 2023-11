Besenczi Árpád hétéves kisfia is szemtanúja volt a szörnyű színházi balesetnek

Besenczi Árpád párja, az Echo TV egykori munkatársa kiemelte, hogy hétéves kisfiuk is játszik a darabban, ő a padlásról végignézte, amint az édesapja kezéből ömlik a vér és összeesik a fájdalomtól. − Nagyon okos kisfiú, hatalmas lélekjelenléte volt, nem omlott össze, bár látta, hogy nagy a baj.

Engem a férjem hívott, miközben úton voltam a másik három gyerekkel, és nagyon megijedtem, mert azt hittem, a fiammal van baj.

Hiszen ha a férjem hív, vele nem lehet gond... Mondta, hogy félbeszakadt az előadás, de ne aggódjak, majd elmondta, mi történt, én pedig sokkot kaptam. A férjem gyűrűje teljesen eldeformálódott, ki sem vettük azóta a csomagolásból, amibe beletették. Az én gyűrűm is akadt már bele úgy tárgyakba, hogy fájt, és most a lányoknak is mondtam, nem szeretnék egyelőre semmilyen ékszert meglátni rajtuk, nehogy valami baleset érje őket – borzongott Nagy Kornélia.