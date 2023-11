A színészt a Szent Rafael Kórházban még éjjel megműtötték, de a leszakadt, megroncsolódott ujjdarabját nem sikerült visszavarrni. A művész a Zaol helyi lapnak nyilatkozott róla, hogyan történt a baleset. – Az Indul a Bakterház „futkározós” részében, ahogyan futottam ki a színpadról, valószínű, hogy nem ott kapaszkodtam meg a kezemmel, mint az eddigi tizenhét alkalommal sértetlenül, a gyűrűs ujjam beakadt egy csavarba. Ahogy mentem tovább, láttam, hogy az ujjam ottmaradt és azt is érzékeltem, hogy nagy a baj. A fiam is látta a padlásról. Akkor nagyon rosszul lettem hirtelen, és mondtam az ügyelőnek, hogy húzzák be a függönyt, mert leszakadt az ujjam. Először nem értette, mert szólt a zene, de észrevette, hogy spriccel a vér, és akkor behúzták a függönyt – nyilatkozta a művész a zalaegerszegi lapnak.

Besenczi Zsongor Bendegúz és Besenczi Árpád a bakter szerepében az Indul a bakterház című bohózat próbáján a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházban 2023. október 11-én. Fotó: MTI/Katona Tibor



A baleset körülményeiről elmondta, hogy mindenképp szeretné kiemelni, hogy nem egy kiálló csavar okozta a sérülését.

A csavar a helyén volt, de a gyűrű valahogy beleakadt. A díszlet felállítására, ellenőrzésére a kollégák mindig nagyon odafigyelnek. Én is mindent átvizsgálok és kipróbálom, hogy amerre futok, minden rendben van-e, vagy a létra, amelyre felmászok, jól van-e rögzítve. Sajnos minden figyelem ellenére történhetnek balesetek. Az élet azonban nem áll meg

– húzta alá Besenczi Árpád. A kórházban a színész ujját nem tudták megmenteni annyira roncsolódott.

Vasárnap a színházigazgató ismét nyilatkozott a színházi baleset körülményeiről. Az RTL Híradója a zalaegerszegi kórház előtt szólaltatta meg Besenczi Árpádot, aki épp kötözésre ment vissza. A csatornának azt mondta, hogy amikor a baleset megtörtént, mindenki a segítségére sietett. Volt, aki vizet vitt, volt, aki a sebet szorította el, míg más mentőt hívott. Profin álltak az esethez, látták, hogy nagy baj van, és cselekedtek.

Lehet, hogy nekem kellett volna figyelmesebbnek lennem, aznap este siettem, vagy nagyot akartam ugrani, vagy gyorsan akartam futni. Tizenhét alkalommal nem történt semmi, sőt Pécsett is játszottam ezt tíz évvel ezelőtt hatvanszor, most viszont megtörtént a baj

– nyilatkozta a direktor.

A művész a tv-csatornának elmondta, hogy a kórházban a csonkolást még akkor éjjel befejezték, és most kötözésre érkezett.