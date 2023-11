Ez az épület a bizonyítéka mindazon dolgoknak a világban, amelyek megvalósíthatók, ha akarjuk, és nagyrészt ez volt az inspiráció a legújabb albumunk, az It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day mögött is. Lelkes hegymászóként, az Empire State Building és egy világ körüli turné is ugyanazt az érzést hordozza magában, hogy bármi lehetséges, ha megpróbáljuk.