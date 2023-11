Új street art festményekkel gazdagodott Veszprém

Az idei év kulturális fővárosában tavasszal hirdetett meg pályázatot street art alkotások létrehozására a Művészetek Háza Veszprém. A kiírásban a helyszíneket is megjelölték, és mindegyikhez külön tematika is tartozott: mit jelent az alkotó számára Veszprém és a Balaton, valamint a világűr, a repülés, a közlekedés – olvasható a Papageno cikkében.

Az aluljáróban egy marsjáró képe is megjelenik (Fotó: Helloveb)

A pályázatra összesen 37 pályamű érkezett be magyar és külföldi alkotóktól is. Így a Veszprém Aréna aluljárója az olasz Alice Lotti és Matteo Ceretto, a francia Meyso Art és a magyar ALL CAPS Collective, valamint a Color Brigade kezei alatt válik festővászonná, a Maxon és a V-Busz felületein szintén a magyar ALL CAPS Collective művei láthatóak.

A Veszprém Aréna aluljárójának tematikája Veszprémre, a Bakonyra és a Balatonra utal, mint a 2023-as Európa kulturális fővárosa címviselő régióra. A Maxon-alagút falfestményén, amelyet az ALL CAPS Collective csapata készített, azok a motívumok köszönnek vissza, amik hűen tükrözik a cég tevékenységét: egy villanymotor, egy elektromos borotvát tartó kéz, Mars-járó, elektromos kerékpár, humanoid robot.

Veszprémben természetesen nem ezek az első köztéri falfestmények, a Haszkovó-lakótelep egyik panelházának falára például 2022 nyarán készült el egy 300 négyzetméteres festmény, amely Szent István királyt és feleségét, Gizellát ábrázolja, utalva rá, hogy Veszprém a királynék városa. Egy évvel korábban pedig egy hasonló méretű alkotás került egy másik házfalra, a kézilabdát tartó kezet ábrázoló koncepciót a város lakói szavazták meg.

Borítókép: Új street art alkotások Veszprémben (Forrás: Helloveb)