A héten debütál a magyar koprodukcióban készült bábanimációs film + videó

A héten mutatják be a cseh, szlovák és magyar összefogással készült bábanimációs filmet, a Tomi, Polli és a varázsfényt. A különleges technikával készült alkotás forgatása 2020-ban kezdődött. A felvételek a prágai Barrandov stúdióban zajlottak épített díszletek közt. Már ezekbe a munkálatokba is bekapcsolódott magyar részről Papp Károly Kása animátor.

Jelenetfotó a Tomi, Polli és a varázsfény című bábanimációs filmből Forrás: Vertigo Média

A számtalan trükktechnika megvalósítását igénylő utómunkák jelentős része hazánkban valósult meg, ennek részeként a VFX (a vizuális effektek), illetve a hangdizájn véglegesítése is, utóbbi Lukács Péter Benjámin vezetésével.

A történet szerint a 11 éves Tominak születése óta rendkívüli tulajdonsága van: a szó szoros értelmében ragyog. Emiatt szülei óvják-féltik, a kisfiú napjai nagy részét otthon tölti a szobájában kialakított bunkerében, és arról álmodozik, hogy egyszer lesz majd egy barátja. Karácsony előtt egy különleges kislány, Polli költözik a szomszédjukba, aki hamarosan felforgatja Tomi életét. A két gyerek szövetkezik, és elhatározzák, hogy felgöngyölítik a házukban egyre jobban uralkodó sötétség rejtélyét, hogy újra napfényt hozzanak a szürke ház életébe.

A Tomi, Polli és a varázsfény forgatókönyvét Filip Posivac és Jana Srámková jegyzi, rendezője Filip Posivac, aki a prágai művészeti egyetemen szerzett animációs diplomát. Nevéhez több díjnyertes animáció fűződik, többek között a 2015-ben bemutatott Deep in Moss, folytatása a 2016-os Live from the Moss című websorozat, illetve a 2019-ben bemutatott Overboard! A tehetséges alkotó filmes munkái mellett mind a mai napig gyerekkönyvek illusztrálásával is foglalkozik.

Magyar részről az Osváth Gábor vezette Filmfabriq segítette a film megszületését. A producer korábban olyan alkotások megvalósításában vett részt a műfajon belül, mint a Hajótöröttek című sorozat, illetve az idei cannes-i filmfesztiválon a rövidfilmes szekcióban Arany Pálmát elnyerő 27 című animációs film. Az animációs film magyar hangjai Gyetvai Martin, Pesztericz Mili, Ónodi Eszter, Kocsis Gergely, Schell Judit, Fodor Tamás, Major Erik, Csákányi Eszter és Hegedűs Johanna lettek.

A Tomi, Polli és a varázsfény világpremierjét a 47. Annecy-i Nemzetközi Animációs Filmfesztiválon tartották, ahol a Contrechamp elnevezésű versenyprogramban a zsűri díját nyerte el. A filmet Magyarországon a Vertigo Média forgalmazza 2023. december 21-től.

Borítókép: Tomi és Polli a filmben (Forrás: Vertigo Media)