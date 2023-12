A tárlat előzményeiről röviden érdemes tudni, hogy a kiállításra készülve idén augusztus 7-től augusztus 30-ig dolgozott a Magyarság Háza Nemzetközi Művésztelepen a felvidéki Borsiban a most kiállító hét alkotó. Mindannyian diaszpórában élő magyar művészek: így Baraté Ágnes (Németország), Gagyi Botond (Románia), Herman László (Szlovénia), Kalitics Erika (Ukrajna), Kovács Pécskai Emese (Szerbia), Pesti Emma (Szerbia) és Szabó Márta (Szlovákia) is. Arra a kérdésre keresték művészi eszközeikkel a választ, hogy a Bibliában olvasottak, azaz a szent szövegek alapján hogyan képződik meg bennük a világot megváltoztató misztérium. Munkáikat immár megtekinthetik az érdeklődők a Magyarság Háza Galériában. A kiállítás egyedi koncepciója, valamint a kreatív szerkesztési munka Matúz Gábor rendező, forgatókönyvíró nevéhez kapcsolódik.

Kovács Gergely gyulafehérvári érsek köszöntője a Magyarság Háza Galéria Jézus születéséről szóló tárlatán. Fotó: Bach Máté

A megnyitóra egy külön erre az alkalomra komponált mű részleteivel készült a székelyudvarhelyi Monyó Project (azaz a Molnár Endre és Molnár Ilona alkotta duó), amely a Krisztus születésének misztériuma című alkotással, modern hangzásvilággal lepte meg a hallgatóságot.

A bevezetőben Csibi Krisztina, az intézmény igazgatója Lukács evangéliumának részletével idézte fel a művek ihlető alapjait, valamint beszélt a tárlat létrehívásának alapgondolatáról is. Meghallgathattuk Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár köszöntőjét, amelyben többek között Márton Áron püspök 1940-es adventi körlevelének sorait idézte:

A karácsony nemcsak ünnep, nemcsak hangulat és emlékezés, hanem örök valóság; hogy Isten nem az elérhetetlen messzeségben, hanem közöttünk lakik.

Potápi Árpád János hangsúlyozta, hogy a karácsony egyben az újjászületést is jelenti, s szólt Szent István király december 25-i koronázásáról, valamint arról is, hogy a hit és a nemzet egymástól elválaszthatatlan fogalmak voltak és azok ma is.

Kovács Gergely gyulafehérvári érsek beszédében életének huszonkét évnyi római időszakát is felemlegette, azaz a Vatikán kulturális minisztériumában töltött esztendőket. Még csak alig másfél éve tevékenykedett ott, amikor megjelent egy II. János Pál pápa által írott körlevél, mely a művészeknek szólt. A szöveg hatodik pontjából idézett:

Minden igazi művészet, a maga sajátos módján, az ember és a világ legmélyebb valóságát közelíti meg. Ezért nagyon értékes utat jelentenek a hit horizontján is, ahol az emberi lét és történelme megtalálja teljes jelentését.

A gyulafehérvári érsek „a maga sajátos módján” kifejezés apropóján a művészet szabadságáról beszélt, valamint arról, hogy az egyháznak fel kell ismernie, hogy az evangélium továbbadásához a művészetre is nagy szüksége van. Hiszen, ahogy fogalmazott: „a művészeknek megvan az a képessége, hogy láthatóvá tegyék a láthatatlant.”

A tárlaton látható nagyméretű, 3×2 méteres kompozíciók közül Kalitics Erika munkája a gyermek Jézus rendhagyó érkezését jelenítette meg. Ugyanakkor láthattunk olyan alkotást, melyen az angyali üdvözlet pillanata hangsúlyos, így Szabó Márta, szlovákiai képzőművész munkáján, akit Botticelli és MS Mester alkotásai inspiráltak. A csantavéri Kovács Pécskai Emese az aranyszín fény erejét, a szín szimbolikáját használja természeti tájba helyezett alakja felett, Baraté Ágnes színekben tobzódó festményén pedig Isten tenyere jelenik meg, ahogy átnyújtja Máriának a még egészen apró Jézust.

Klasszikus képi megfogalmazásokat idéz Gagyi Botond munkája, az ő művén egy bíborszín kendőn fekszik az isteni gyermek, aki felett különleges fény, a betlehemi csillag ragyog, s a lelki, szellemi és földi síkot egyszerre érzékelteti a mű a szemlélővel.

Pesti Emma különleges, zöldes fényekben ragyogó, misztikus tájat láttat velünk, Herman László pedig modern közegbe helyezi a Megváltót.

Szabó Márta festőművésznő alkotása. Fotó: Bach Máté

A kiállítás képei mind jelentésvilágukkal, mind méreteikkel szinte szétfeszítik a teret, s aki szeretné látni a különleges műveket, 2024. február 25-ig bátran megteheti. Az intézmény azonban két kiállítást is rendez az elkészült alkotásokból, tehát a folytatás 2024 tavaszán, ugyancsak a Magyarság Háza Galériában várja az érdeklődőket.

Borítókép: Jézus születésének csodáját mai alkotók mutatják be a tárlaton (Fotó: Bach Máté)