Daniel Craig új akciófilmje hatalmasat szólhat

Az Apple mostanában úgy szórja a pénzt, mint bolond a lisztet: nem sajnált kétszázmillió dolláros költségvetést megszavazni Martin Scorsese – már csak a három és fél órás játékideje és a mély tartalma miatt sem a széles közönséget megszólító – drámájának, a Megfojtott virágoknak, és Ridley Scott is ugyanennyi pénzből készíthette a szintén nemrég bemutatott Napóleon-eposzát. És annak ellenére, hogy egyik említett film sem hozta vissza az árát a mozikban, a cég nem búslakodik, eredetileg ugyanis mindkettőt egyből a saját streaming csatornájára szánta, ahol valószínűleg a jövőben még nem kevés pénzt bezsebelhetnek vele. Ezt az üzleti stratégiát követheti a Daniel Craig és Charlize Theron főszereplésével készülő Two For The Money is, ami garantálhatóan szintén nem egy olcsó alkotás lesz.

Ez már azért is sejthető, mert

a rendezői székben Justin Lin ül majd, akinek eddig öt Halálos iramban-epizódot köszönhetünk – vagy átkozhatjuk érte, megközelítés kérdése –, és majdnem készített egy hatodikat, de az idén bemutatott tizedik rész forgatása közben kirúgták kreatív nézeteltérések miatt.

A forgatókönyvet pedig Dan Mazeau írta, aki szintén közreműködött az említett autós franchise-ban, de az ő nevéhez fűződik a végtelenül buta, de annál hangosabb A titánok haragja című fantasy is.

Mindezekből kiindulva ezúttal is egy bárgyú, ellenben hivalkodó akciófilmre számíthatunk, amelynek már az alapsztorija sem ígér sok eredetiséget: a két sztár egy bankrablópárost alakít, akik mire másra is készülhetnének, mint életük legnagyobb balhéjára.

