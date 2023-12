Nyílt napot tartott a Képzőművészeti Egyetem

Ahogy Orosz Csaba, az MKE oktatási rektorhelyettese fogalmazott: régóta, gyakorlatilag a tavalyi nyílt nap óta készültek erre az eseményre, amelyet immár hagyományosan december 6-án tartanak. Az Andrássy út 69. alatt található főépület terei zsúfolásig megteltek, így különösen hasznos volt, hogy a viszonylag szűk befogadóképességű Barcsay-teremben elhangzó beszédeket és tájékoztatókat az aulában kivetítőn is lehetett követni.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem épületei megnyíltak az érdeklődők előtt (Fotó: Kurucz Árpád)



A nyílt napot Erős István rektor köszöntője nyitotta.

Mint mondta, jó látni, hogy még mindig ennyien érdeklődnek a művészet iránt.

Az MKE a 153. tanévét kezdte meg idén szeptemberben. Ahogy a rektor is kiemelte: ez idő alatt itt tanult a magyar képzőművészet szereplőinek nagy része, akiknek keze nyomát Budapest-szerte is láthatjuk. A nagy múlt nagy felelősséggel is jár, de irányt is mutat a jövőre nézve.

Az egyetem jelenleg kilenc tanszékkel rendelkezik,

a régi, klasszikus képzések mellett az új, csupán két tanévvel ezelőtt indult szakok – a képzőművész mesterszak, a kortárs művészetelméleti és kurátori ismeretek mesterképzés, valamint a vizuális művészet alapképzés – is várják a diákokat. A vizuális művészet szakirány egyre népszerűbb a világ művészeti egyetemein, mivel lehetőséget biztosít a hallgatóknak a képzőművészeti műfajok komplex, egyidejű használatára, a témákhoz leginkább illő technikák kombinálására. A rektor megemlítette a külföldi ösztöndíjakat is: már Európán kívüli országokban is van lehetősége az MKE hallgatóinak a külföldi félévek teljesítésére, a partnerországok listáját pedig folyamatosan bővíti az intézmény.

Mint a jövendőbeli hallgatók előtt álló legnagyobb feladatra, kitért a felvételi eljárásra is. Az egyetemi felvétel feltétele egy portfólió elkészítése, amelynek tartalmi elvárásairól szakokra bontott tájékoztatót kaptak a jelenlévők.

A portfólió elkészítéséhez segítséget nyújt az egyetem: szombatonként előkészítő foglalkozásokat tartanak a Kisképzőn.

A köszöntő után Végh Norbert, az MKE tanulmányi osztályvezetője ismertette a felvételi eljárás menetét, ezután pedig a hallgatói önkormányzat tartott egy rövid bemutatkozást, és nyújtott betekintést az egyetemi életbe, ami a sikeresen felvettekre vár.

A nyílt nap további programjaira szakonkénti bontásban került sor.

Minden tanszék – bemutatkozási sorrendben: Szobrász- , Látványtervező-, Festő-, Grafika-, Vizuális Művészet-, Intermédia-, Restaurátor- és Képzőművészet-elmélet Tanszék – vezetője fél órában ismertette a rájuk jellemző sajátságokat, a szaktájékoztatók után pedig műhelylátogatásokra nyílt lehetőség az Epreskertben és az Andrássy úti főépületben egyaránt. Az érdeklődők testközelből, működés közben láthatták a műhelyekben folyó munkát. Nem csak a tanárokat, hanem a jelenlegi hallgatókat is szabadon lehetett kérdezni. Az MKE diákjai minden helyszínen segítették az esemény lebonyolítását az információnyújtástól kezdve a helyszínek közötti átkísérésig.

A nyílt napot kiegészítő programként lehetőség volt megtekinteni a Művészeti Anatómia, Rajz és Geometriai Tanszék anatómiai gyűjteményét, valamint a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtár, Levéltár és Művészeti Gyűjtemény is megnyitotta kapuit.

Az MKE könyvtára Magyarország egyik legértékesebb képzőművészeti könyvgyűjteménye, szaklevéltárában pedig az intézmény történetére vonatkozó iratok találhatók. A Művészeti Gyűjtemény mintegy tízezer grafikát és körülbelül 12 ezer fotográfiát tartalmaz.

Borítókép: A diákok testközelből ismerhették meg az egyetemen folyó oktatást (Fotó: Kurucz Árpád)