Tízszeres volt idén a túljelentkezés a Magyar Képzőművészeti Egyetemre

A Magyar Képzőművészeti Egyetemen a jubileumi oklevelek átadása fontos gesztus, amely a művészi, oktatói életút elismerése mellett kiváló alkalom az alumni fejlesztésére, építésére is. Az egyetem minden évben, a tanévnyitó ünnepségen adja át öregdiákjainak a jubileumi oklevelüket. Idén a Covid-világjárvány miatt elmaradt eseményeket is pótolják, így az elmúlt három évben évfordulójukat ünneplő volt hallgatók is átvehetik az oklevelüket.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Andrássy úti épülete (Forrás: MKE)

Az egyetem idén óriási munkát fektetett abba, hogy felkutassa azokat az egykori hallgatóit, akik 50, 60, 65 vagy 70 éve, azaz 1973-ban, 1963-ban, 1958-ban vagy 1953-ban vehették át képzőművész vagy rajztanári diplomájukat a jogelőd intézményben, a Magyar Képzőművészeti Főiskolán. Nagy találkozások színhelye lesz tehát idén a képzőművészeti évnyitója, hiszen összesen négy évfolyam évfordulósait köszöntik arany, gyémánt, vas és rubin oklevéllel.

A tervek szerint idén több nemzetközileg is elismert művész vesz át jubileumi oklevelet, többek között Albrecht Júlia festőművész, Cakó Ferenc grafikusművész, Gyémánt László festőművész, Kádár Katalin grafikusművész, Melocco Miklós szobrászművész és Szunyoghy András festőművész.

Az egykori jubileumi évfordulós hallgatók mellett, oklevéllel ismerik el a 20, 25, 30 és 35 éve ott dolgozó kollégák munkáját is.

A díszokleveleket – a beérkezett kérelmek alapján – a rektor adományozza.

A tanévnyitón Erős István rektor köszönti az elsőéves hallgatókat és az oktatókat, beszédet mond Dóczi Gergely kancellár, Lelkes László általános rektorhelyettes és Dicső Eszter, a hallgatói önkormányzat elnöke is.

Idén is hatalmas volt a túljelentkezés a Magyar Képzőművészeti Egyetemre, bizonyos szakokra tízszer többen adták be a jelentkezésüket, mint amennyi diák felvételt nyerhet. A rengeteg tehetséges jelentkező közül nehéz volt kiválasztani a legkiválóbbakat. A 2023/24-es tanévben 208 elsőéves hallgató kezdi meg tanulmányait a Képzőművészeti Egyetemen. A Képző hallgatójának lenni kiváltság és megtiszteltetés, az egyetem hallgatói a magyar és nemzetközi kulturális jövő zálogai és letéteményesei.

Óra a Magyar Képzőművészeti Egyetemen (Forrás: Gabelics Antal, MKE)

A Magyar Képzőművészeti Egyetemen idén az oktatás új tereket kapott, és új képzéseket is bevezetnek. A piaci igényekre alapozva, az idei tanévtől a látványtervezés szakon – a már meglévő színházi díszlet-jelmez, díszlet-báb és jelmez-bábtervezési specializáció mellett – elindul a filmes díszlet- és jelmeztervező-képzés, amellyel párhuzamosan az egyetem tervezi a filmes díszlet kivitelezésének oktatását is megvalósítani a Szobrász Tanszéken. A Grafika Tanszéken pedig illusztráció specializáció indul, a Bécsi Egyetemmel és a pozsonyi egyetemmel együttműködésben.