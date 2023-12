Meghalt I Szongjun, az Oscar-díjas Élősködők sztárja

A művész ellen még októberben indult eljárás, a gyanú szerint kábítószereket fogyasztott. Szongjun elmondta, hogy egy bár pincérnője kínálta neki a szert, nem tudta, hogy az illegális, ezért fogyasztott belőle. A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, köztük a marihuána használatával kapcsolatosak is súlyos bűncselekménynek számítanak Dél-Koreában. A marihuána fogyasztásáért akár öt évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható.

A 48 éves színészre Szöul központjában, egy parkban álló autóban találtak rá. Fotó: Yonhap/AFP

A népszerű színészt megviselték a drogfogyasztással kapcsolatos vádak, a felhajtás a magánéletére is kihatott, például a No Way Out című sorozatból azért rúgták ki, mert a forgatás épp akkor kezdődött, mint az ügy tárgyalása.

Borítókép: I Szongjun 2023-ban (Fotó: Getty Images/Barry Brecheisen)