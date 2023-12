Sikert jósolnak az Oscar-rostán a Kojot négy lelkének a hollywoodi filmes szakemberek

A Los Angeles-i mozikban vetítik a Kojot négy lelke című animációs filmet, amelyet Magyarország idén az Oscar-díjért folyó versenyben nevezett. Gauder Áron több mint tíz évig készült, egyedi képi világú alkotása indián teremtéstörténetre épül, a filmben egy csapat indián fiatal harcát követhetjük végig az olajcégekkel, amelyek őseik földjét tönkretéve akarják megépíteni vezetékeiket.

A Kojot négy lelke című magyar film könnyen átjuthat az első Oscar-rostán a hollywoodi szakemberek szerint. Forrás: Kojotfilm

A Kojot négy lelkét a héten többször is vetítik az angyalok városában, a nézők között pedig ott ülnek majd az amerikai filmakadémia tagjai is, azok a szakemberek, akik az Oscar-díjra nevezett 88 külföldi alkotás közül kiválasztják majd a továbbjutókat – olvasható a Híradó.hu cikkében. Ebben a mezőnyben képviseli hazánkat a Kojot négy lelke, méghozzá igen jó esélyekkel, a hollywoodi filmes szakemberek ugyanis arról írnak, hogy a magyar alkotás akadálytalanul juthat tovább az első minősítésen. A filmet korábban számos külföldi fesztiválon díjazták már, így Annecyban és Sanghajban is.

Furának tűnhet, hogy egy animációs filmet választott egy ország az Oscar-entrynek, de ez, ez abszolút a malmunkra is hajthatja a vizet, mert egészen különleges. Nagyon szeretik különben a magyar filmet, a magyar filmgyártást és a magyar filmipart is

– mondta a közmédiának Temple Réka producer.

December 21-én derül ki, hogy a magyar film bekerült-e a szűkített listába, az Oscar-gálát pedig jövő márciusban rendezik Hollywoodban.

Borítókép: Jelenetkép a Kojot négy lelke című filmből (Forrás: Kojotfilm)