Szöulba érkeztek a budapesti Vasarely-kincsek

– Victor Vasarely műveiből pontosan 33 éve, 1990-ben már rendeztek kiállítást Dél-Koreában a Gwacheon Kortárs Művészeti Múzeumban, de a mostani retrospektív tárlat Ázsiában minden eddiginél átfogóbb és reprezentatívabb módon mutatja be Vasarely művészetét, köszönhetően a budapesti gyűjtemény remekműveinek. Reméljük, hogy a két nemzet, Magyarország és Franciaország által is saját fiának tartott Victor Vasarely Dél-Koreában is elismerő nézőkre talál, akik megértik és csodálják művészetét – fejtette ki Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója.

A Vasarely kiállítás Szöulban Fotó: Szépművészeti Múzeum

A csaknem kétszáz alkotást felvonultató szöuli kiállítás keresztmetszetet ad Victor Vasarely életművéből a Szépművészeti Múzeum tagintézményeként működő budapesti Vasarely Múzeum remekműveinek felvonultatásával. Az 1987-ben megnyílt budapesti múzeum a világ legátfogóbb Vasarely-közgyűjteménye, amelyet a mester rendkívül nagyvonalú adományának megőrzésére és bemutatására hoztak létre. A budapesti gyűjtemény a világszerte ismert op-art művek mellett olyan egyedi, másutt nem látható ritkaságokkal is büszkélkedhet, mint például a kezdő művész virtuóz rajzkészségét bemutató figurális kompozíciók, vagy az optikai művészetet harminc évvel előrevetítő grafikai kísérleti alkotások. A szöuli kiállítás Victor Vasarely pályáját időrendben mutatja be, tematikus csoportok és sorozatok köré rendezve a műveket, miközben figyelmet fordít az egyes korszakokra jellemző sajátos technikai eljárásokra is.

A Szépművészeti Múzeum szervezésében az elmúlt években több jelentős külföldi múzeumban és kiállítóhelyen is önálló kiállításon mutatkozhattak be a budapesti múzeum műtárgyai, illetve a magyar képzőművészet jeles alkotásai. A londoni Royal Academy of Artsban, a bécsi Kunstforumban, a római Galleria d’Arte Modernában, a párizsi Musée d’Orsay-ban és a Musée du Luxembourg-ban, valamint a milánói Palazzo Reáléban vagy a madridi Museo Thyssen-Bornemiszában több százezren találkozhattak a magyarországi remekművekkel, de a múzeum kiállításai Argentínában, Japánban és Kínában is nagy sikert arattak.

Borítókép: Vasarely-kiállítás Szöulban (Forrás: Szépművészeti Múzeum)