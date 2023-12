Vallási sci-fi eposzt írt a korábbi youtuber

Az Imádkozó kódokat a könyv szerkesztőjével, Hangácsi Zsuzsával közösen mutatták be december 6-án a megyei könyvtárban.

Balogh Tibor Imádkozó kódok című könyvének bemutatóján a miskolci II. Rákóczi Ferenc Könyvtárban december 6-án. )Forrás: Facebook/II. Rákóczi Ferenc Könyvtár)

A történet a távoli jövőben játszódik egy szétszakadt világban, ahol az emberiség feldúlta a világot, és a kihalás szélére került, halhatatlanságáról és technológiai képességekről álmodik. Ezek ütköznek emberi mivoltuk lényegével. A regényben a Föld utolsó városa, Leviatán a remény bástyájaként jelenik meg, melynek falai között két egymással ellentétes csoport küzd: a kiborgok, akik az örök életet keresik a fejlett kibővítések révén, és a szakadárok, akik az életük árán is védik emberségüket, és vágynak arra, hogy visszatérjenek eredeti állapotukba – olvashatjuk a Boon ismertetőjében. A rejtélyes városban az emberek mellett olyan különféle mesterséges lények is élnek, mint a főszereplő Rabbi, a vallásos robot. Léte áthidalja a szakadékot a spirituális és a mechanikus között a remény és a lelki megnyugvás szimbólumaként. Rabbi lenyűgözően mutatja be az emberi vágyat, hogy rendhagyó módon kapcsolódjon az istenihez, mintegy morális iránytűként van jelen a regényben.

Balogh Tibor szerint a mesterséges intelligencia miatt a történetben számos hittel és erkölccsel kapcsolatos kérdésre is válaszolniuk kell az embereknek.

A szerző művét azoknak ajánlja, akik kedvelik a sci-fit, az elméleti kérdéseket és az erkölcsi dilemmákat, illetve azoknak is, akik csak egy izgalmas olvasmányt szeretnének kézbe venni.

A könyvről további részleteket a Boon oldalán olvashatnak.

Borítókép: Az Imádkozó kódokat a szerző a könyv szerkesztőjével, Hangácsi Zsuzsával közösen mutatta be a miskolci vármegyei könyvtárban. A beszélgetést Lakatos Richárd vezette (Forrás: Facebook/II. Rákóczi Ferenc Könyvtár)