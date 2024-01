A Korda Stúdiót méltatták a Szegény párák producerei

Ez azért is lenyűgöző, mert bármelyik színésszel beszélsz, elmondja, hogy mennyire hasznos, ha egy ilyen összetett díszletben sétál, más szóval egy olyan díszletben, ahol tudod, hogyha besétálsz az osztrigabárba, ott van egy bár, ahol pezsgőt szolgálnak fel, és van egy másik is, egy kocsma is, ahova le tudsz menni a lépcsőn, onnan pedig felmehetsz a szálloda hálószobájába, és amikor onnan kinézel az ablakon, egy olyan világba csöppensz, ami lélegzetelállító és mámorító. Szóval szerintem mindez nagyon hasznos volt mindenkinek