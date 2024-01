A Semmelweis-film a határon túl is hódít

Erdélyben, Marosvásárhelyen is bemutatták a magyar orvos történetéről szóló filmet, amelyet Koltai Lajos rendezett, főszereplője pedig Vecsei H. Miklós. Az alkotást három telt házas vetítésen is láthatta a határon túli közönség, az eseményre vendégként ellátogatott a film két szereplője, a Semmelweis szerelmét, Emmát alakító Nagy Katica és az orvos vetélytársát, Kollár doktort megformáló Kovács Tamás is – írja a Hirado.hu.

Úgy látom, hogy ugyanazzal a szeretettel fogadják külföldön is a filmet, mint Magyarországon. Színészként elégedettséggel tölt el, hogy látom, bárhol érvényesül ez a történet és a film üzenete

– mondta az M5 csatornának Nagy Katica.

A Semmelweis február 9-től felkerül a romániai mozik műsorára is. Az alkotók közönségtalálkozót tartanak majd Székelyudvarhelyen, Kézdivásárhelyen, Gyergyószentmiklóson, Csíkszentdomonkoson, Székelyhídon és Nagyszalontán. Az anyák megmentőjéről szóló film olyan helyekre is eljuthat, ahol nincs mozi.

Borítókép: A Semmelweist alakító Vecsei H. Miklós (Forrás: Semmelweis/Facebook)