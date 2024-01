Hetvenéves lett az Egy rém rendes család Peggy Bundyja, Katey Sagal

Hatalmas vörös paróka, furcsa, színes ruhák, csípős beszólások – a legtöbb nézőnek ez a kép ugrik be, ha Katey Sagalról van szó. A ma hetvenéves színésznő élete és pályája azonban jóval színesebb ennél, bár az Egy rém rendes család háziasszonyának szerepe legalább annyira ráégett, mint Al Bundy figurája a sorozatban a férjét alakító Ed O’Neillre.

David Faustino, Christina Applegate, Katey Sagal és Amanda Bearse, az Egy rendes család egykori szereplői a hollywoodi hírességek sétányán 2022-ben. Fotó: AFP/Valerie Macon

Hollywoodból Hollywoodba

Katey Sagal igazi hollywoodi családban nőtt fel, édesanyja énekesnőből vált tévés íróvá, apja rendezőként dolgozott – írja róla a Life.hu cikke. Négy testvére szintén az amerikai szórakoztatóiparban találta meg hivatását, Joey és ikerhúgai, Jean és Liz szintén színészek, David pedig a Warner Bros. stúdió jogi igazgatójaként lett ismert. A színésznő egyébként apai ágon Kelet-Európához is kötődik, ősei ugyanis Ukrajnából kivándorolt zsidók voltak.

A Kissben is vokálozott

Sagal először – édesanyja nyomába lépve – énekesnőként szeretett volna érvényesülni (első férje is egy zenész, Freddie Beckmeyer volt). Hiába járt azonban egy időben a Kiss együttes énekesével, Gene Simmonsszal és háttérvokálozott a koncertjén, saját együttese sem bizonyult sikeresnek. A színpadi lét (az, hogy közben olyanok mellett énekelt, mint Bob Dylan vagy Olivia Newton-John) mégis meghozta az eredményét, hiszen ott szúrta ki őt egy ügynök.

Az Egy rém rendes család Peggyje

A kisebb szerepek után a sikert végül az Egy rém rendes család hozta meg neki, a munkát nagy ívben kerülő, vörös hajú, nagyszájú háziasszony, Peggy Bundy karaktere világszerte ismertté tette. A sorozat 11 évadon át futott, és mára kultikussá vált, Sagal egyik sorozatbeli melltartóját még egy hollywoodi múzeumban is kiállították.

Negyedik férje mellett találta meg a boldogságot

A színésznő négyszer házasodott, végül negyedik férje, Kurt Sutter oldalán találta meg a boldogságot, akivel 2004 óta élnek együtt, közös gyereküket Sagal 52 évesen hozta világra. Ráadásul a munkában is jól működnek együtt, a férfi által megalkotott Kemény motorosok című sorozat egyik főszerepéért Sagal Golden Globe díjat nyert.

A zene máig része az életének

A filmes sikerek mellett a színésznő soha nem hagyott fel teljesen a zenével sem, a Csőre töltve című 1990-es film főcímdalát például ő énekelte, de 1994-ben saját albumot is kiadott Well címmel. Ezentúl gyakran vállal szerepet sorozatok zenéjének elkészítésében is.

Borítókép: Az Egy rém rendes család Al és Peggy Bundyja (Fotó: Northphoto/KPA)