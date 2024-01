„Ilyen magyar film még nem volt”

Ha a néző úgy ül be erre a mozira, hogy nagyon jól szeretne szórakozni, egy izgalmas kalandfilmet szeretne látni, hajmeresztő kaszkadőrmutatványokkal, tömegjelenetekkel, látvánnyal és a magyar filmben páratlan jelenetekkel, akkor nem fog csalódni

– fogalmaz Lóth Balázs, a film rendezője a Svenk stábjának, hozzátéve: a film az elejétől a végéig meglepetéseket kínál a nézőnek, „sokan azt fogják mondani, hogy ilyet még nem láttunk”.

Jelenet a Most vagy soha! című filmből (Forrás: Facebook)

A filmben Petőfi Sándort alakító Berettyán Nándor szerencsésnek érzi magát, hogy megkaphatta ezt a szerepet, ugyanakkor felelősségnek is, hiszen, mint mondja, a március 15-i események az egész magyarság alapját képezik. A színész arról is beszél, hogy a pusztai életérzést tartja közös jellemvonásának Petőfivel. – Ő a Kunságból származik, én a Hortobágy és a Hajdúság határáról, Balmazújvárosból, ez volt az első egyezés érzésem Petőfivel: hogy valaki 150 évvel ezelőtt ugyanazt érezte, amit én, ugyanazt látta, amit én látok. Én is pontosan ugyanazzal a szerelemmel szeretem a pusztai világot, mint ő – fogalmaz a Jászai Mari-díjas színész.

Berettyán Nándor mesél arról is, hogy eredetileg nem színésznek készült, rendező szeretett volna lenni. Majd az akkor Vidnyánszky Attila igazgatása alatt működő Csokonai Színházban elkezdett „stúdiózni”, előadásokban statisztálni, később pedig felvételizett színész szakra a Kaposvári Egyetemre, ahova fel is vették.

A Petőfi-film kapcsán annak mellékesnek kell lennie, hogy mi milyen sikereket érünk el vele, vagy hogy nekünk milyen népszerűségünk lesz ez által, mert sokkal fontosabb az az ügy, amit ez a film képvisel. A színházban is azokat az előadásokat szeretem, ahol van egy olyan tartalom, amely túlnő az egyéni sikereken

– mutat rá Berettyán Nándor.

A történelmi kalandfilmben Petőfi Sándort Berettyán Nándor, míg a lánglelkű költő feleségét, Szendrey Júliát Mosolygó Sára formálja meg. Jókai Mórt Koltai-Nagy Balázs, Vasvári Pált Fehér Tibor, Irinyi Józsefet Ertl Zsombor, Bulyovszky Gyulát pedig Bordás Roland alakítja. A filmben szerepet kap többek között Horváth Lajos Ottó, Lukács Sándor, valamint Szerednyey Béla is.

