Azzal valószínűleg sokan tisztában vannak, hogy Sylvester Stallone nemcsak színész, hanem egyebek között íróként, rendezőként és producerként is dolgozik. Most örülhetnek a rajongók, ugyanis az akciósztár a közösségi oldalán egy igazán izgalmas projektet jelentett be.

Sylvester Stallone és Jason Statham újra együtt dolgozik. Forrás: Miramax Films

Jön a Levon’s Trade című film, aminek Sylvester Stallone írta a forgatókönyvét, a főszereplő pedig nem más lesz, mint Jason Statham.

Sőt a rendező is megvan David Ayer személyében, akinek olyan alkotásokat köszönhetünk, mint például A harag, a Suicide Squad – Öngyilkos osztag, a Kiképzés vagy Az utolsó műszak.

A Stallone által adaptált és Ayer által átdolgozott forgatókönyv Chuck Dixon regényén alapul.

A cselekmény középpontjában Levon Cade (Statham), egy korábbi titkos ügynök áll, akit visszahúz a régi élete, miközben megpróbál jó apa lenni. A forgatás tavasszal kezdődik Londonban.

Ez jó lesz, egy izgalmas új karakter kezdete!

– írta a poszthoz Sylvester Stallone.

Az Amazon MGM Studios pedig már meg is szerezte a film amerikai mozis és nemzetközi streaming jogait.

Borítókép: Sylvester Stallone 77 évesen sem pihen (Fotó: MTI/EPA/Ian Langsdon)