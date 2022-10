Amikor a színész nem kér kaszkadőrt

Érzékeny mezsgye

Gulyás-Kiss Zoltán a Magyar Kaszkadőr Akadémia elnöke, elismert akciórendező, kaszkadőrszakértő és koordinátor, aki csapatával már több száz hazai és nemzetközi produkcióban dolgozott.

– Mitől függ, hogy egy veszélyes jelenetben a színész szerepel-e, vagy kaszkadőrnek kell helyettesítenie?

– A filmrendező természetesen minél többet szeretne látni a színészből, de a kaszkadőrszakértő dönt a határokról. Olyan kompromisszumot kell kötni, hogy ne történjen baleset, ami nagyban függ a művész képességeitől is. De még ha jó képességei vannak, akkor sem alapozhatunk arra, hogy mindent rábízunk. Érzékeny mezsgye, mert van, aki hiúsági kérdést csinál abból, hogy miért kell helyette dublőrt alkalmazni. Nyilván elsősorban a férfiak éreznek így. Ha egy színészt harminc napra szerződtetnek, és a forgatáson bármilyen túllőtt igény miatt meleg helyzetbe visszük, és megsérül, az nagyon drága a produkciónak. Egy pici seb, egy kék folt se lehet rajta, ami megakadályozza a további szereplését. A színészek képessége dönti el, hogy meddig lehet nyújtózkodni. Óvni kell őket, mert néha feladat közben bizonyítani akarnak, viszont nincs meg bennük a kellő tisztelet és alázat, hogy csak azt hajtsák végre, amit megbeszéltünk. Trill Zsolt játszotta a címszerepet­ a Hadik című filmben, amelynek jövő februárban lesz a bemutatója. Őt beleengedtem egy komoly lovascsatába, amelyet ő vezetett. Ehhez viszont az kellett, hogy a forgatás előtt hónapokig lovagolni tanuljon, ami olyan jól sikerült, hogy a csatában vágtában ült a lovon. Mögötte ott volt ötven kaszkadőr, akik vigyáztak rá, és ha bármi történt volna, tudták, hogy mi a feladatuk. Nagyon látványosra sikerült a jelenet, jó élménnyel zártuk a napot. Gulyás-Kiss Zoltán Fotó: Kurucz Árpád – Mennyire felkészültek a magyar színészek?

– Sajnos kevés az a háttéranyag, amelyet felszednek az egyetemen. Ez a képzés Pintér Tamás Oroszlán halálával megállt. Addig, amíg ő képezte őket, minden színész tanult vívni, lovagolni, esni, képes volt koreografált verekedésben részt venni. Ezek a fölvezető jelenetekhez jók voltak, de természetesen a veszélyes pillanatokban az ő tanítványai sem válthatták ki a kaszkadőröket.

– Mi lenne az alap, amit tudniuk kellene?

– Verekedést lereagálni, esni, vívni. Némelyik színész se fölülni, se leszállni nem tud a lóról, van, aki autót sem tud vezetni. Persze mi örülünk, ha több feladatot kapunk, de a vágás szempontjából megnehezítik a helyzetet. Ha legalább az alapokat fölvennék az oktatásba, könnyebb lenne a munka. Már az is segítség, ha a színész el tud indulni egy autóval vagy a kijelölt helyre képes megérkezni, illetve felszállni a lóra, és elindítani a mozgást. Utána totálban már a dublőrt látjuk, de legalább addig, míg fölismerhető az arca, vezessen vagy tegyen meg pár lépést lóháton. Nem minden produkció teheti meg, hogy hónapokig készítsen fel egy színészt. Alacsony költségvetésű vagy főiskolás kisfilmeknél ez szóba sem jöhet.

– A magyar kaszkadőrök milyen helyet foglalnak el a világban?

– A fölső kategóriában vagyunk, mert nálunk vannak olyan kaszkadőrök, akik minden ághoz értenek. Külföldön inkább bizonyos területekre – gyalogos, autós, motoros, lovas szakra – specializálódnak. Pintér Tamással úgy építettük fel a képzési rendszert, hogy minél tágabb legyen a spektrum, ne csak egy ágat tanuljanak meg, hanem sok minden mást is. A produkció­nak is olcsóbb, ha nem kell annyi embert alkalmaznia, a kaszkadőr pedig több oldalról meg tudja magát mutatni.