Úgy megégtem, hogy senki nem ismert rám – megszólalt a Fauda Gázában megsebesült sztárja

Lélekben erősebb vagyok, mint valaha. Vissza fogok térni a színészethez és énekléshez. Sőt, ha lehetséges, harcolni is visszamegyek a háborúba! – idézte a The Jerusalem Post csütörtökön Idan Amedit. A főként a Fauda című sorozatból ismert izraeli színész tartalékos katonaként vonult be a Hamász október 7-ei támadása után, és január elején sérült meg a gázai övezetben egy robbanásban, amelyet valószínűleg véletlen baráti tűz okozott.

Úgy megégtem, hogy senki sem ismert meg. Repeszek fúrták át a nyakamat és gerincemet, szerencsés vagyok, hogy egyik sem találta el valamelyik ütőeremet. Eltört néhány csontom is, beleértve az ujjaimat. De tudom, hogy képes leszek újra gitáron játszani, és remélem visszatérhetek a Fauda ötödik évadába

– idézte fel sebesülését a sorozatban Sagit, az izraeli terrorellenes egységek különleges ügynökét játszó színész.

Orvosai elmondták, hogy a férfit mentőhelikopterrel szállították a kórházba, altatásban, mesterséges lélegeztetéssel életben tartva. Olyannyira felismerhetetlen volt, hogy először a John Doe 22-nek nevezték el. A doktorok szerint ugyan még hosszú rehabilitáció vár rá, de felépülése azóta remekül halad.

A The Jerusalem Post megjegyezte, a sajtótájékoztatón Idan Amedi magáról kevesebbet beszélt, viszont annál többet arról a hat katonáról, akik életüket áldozták a robbanásban, és egyáltalán meghaltak vagy megsebesültek a háborúban. – Az emberek azt mondják nekem, hogy hős vagyok, és jelkép, de én csak egy vagyok a sok közül. Ha egy jó dolog van abban, hogy megsebesültem, hát az, hogy nagykövete lehetek azoknak, akik szintén sérülést szenvedtek – magyarázta könnyeivel küszködve.

Idan Amedi énekesként és zeneszerzőként is ismert Izraelben, de nemzetközileg a Netflixen elérhető Fauda című sorozattal futott be. A nagy sikerű sorozat – amely éppen egy izraeli terrorelhárító csapat és a Hamász küzdelméről szól – folytatásáról tavaly szeptemberben szivárogtak ki hírek. A gázai háború azonban minden bizonnyal teljesen felülírta a forgatási terveket.

