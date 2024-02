Derkovits-életműkiállítás nyílik Szombathelyen

A festő születésének 130. évfordulója alkalmából, szülővárosában rendezendő tárlaton 64 alkotás, 39 festmény és 25 grafika lesz látható, melyeknek java része a Szombathelyi Képtár gyűjteményéből származik, de érkeznek képek a kiállításra a Magyar Nemzeti Galéria, a Magyar Nemzeti Múzeum és a pécsi Janus Pannonius Múzeumból is – mondta el Csapláros Andrea, a szombathelyi Savaria Múzeum főigazgatója.

A klasszikus életműkiállítás tizenegy képcsoporton át mutatja be Derkovits festészetének főbb témaköreit. Forrás: Facebook/Szombathelyi Képtár

Hozzáfűzte: a klasszikus életműkiállítás tizenegy képcsoporton át mutatja be Derkovits festészetének főbb témaköreit és a korábban „proletárfestőnek” kikiáltott képzőművész életét.

A Szombathelyen készült ifjúkori festményektől – amelyek még alig-alig sejtetik a későbbi, korszakos jelentőségű művészt – egészen legutolsó, Anya című képéig ível az itt látható művek sora – mondta.

A május 19-ig megtekinthető tárlaton láthatók lesznek kettős önarcképei, és Budapesten kívül most először szerepelnek együtt az úgynevezett Halas csendéletei.

Horváth Soma kultúráért is felelős alpolgármester elmondta: Derkovits Gyula emlékét egy egész városrész, a róla elnevezett általános iskola, Mátyás király utcai szülőházán elhelyezett emléktáblája és dombormű is őrzi Szombathelyen, valamint a Szombathelyi Képtár alapítása is a festő életművének méltó bemutatásának szándékával történt 1985-ben.

A sajtótájékoztatón ismertették a Savaria Múzeum fontosabb idei programjait.

A felsorolás szerint március 15-én sajtófotó-kiállítás nyílik a képtárban, áprilisban pedig két, szintén Szombathelyen született fényképész, Reismann János és Reismann Marian életművéből nyújt válogatást a Savaria Múzeumban nyíló időszaki kiállítás.

Június 16-án ismét megrendezik a James Joyce ír író előtt tisztelgő Bloomsdayt, mely ebben az évben háromnaposra bővül, június 21-től fogadja a látogatókat a képtárban a 8. Nemzetközi Textil Biennálé, októberben Geszler Mária keramikus állandó kiállítását nyitják meg.

A felsoroltakon kívül számos ismeretterjesztő előadás, filmklub, múzeumpedagógiai foglalkozás lesz idén is a Savaria Múzeumban és tagintézményeiben, amelyek ez évben is bekapcsolódnak a Múzeumok éjszakája és a Kutatók éjszakája programjaiba.