Erdőbe vitték a szoknyavadászt

Don Juan alakját először Tirso de Molina 17. századi spanyol drámaíró vetette papírra, de megírta mások mellett Molière is, akinek nyomán száz évvel később Gluck komponált balettzenét (Thierry Malandain kortárs francia koreográfus erre a zenére készített koreográfiáját 2021-ben mutatta be a Magyar Nemzeti Balett). Az első 18. századi operaadaptáció (Antonio Denzio, 1730) és Vincenzo Righini 1776-os tragikomédiájának prágai bemutatói is közrejátszottak abban, hogy Mozart a cseh fővárosból érkezett felkérés nyomán a népszerű témát előző nagy sikerű operája, a Figaro lakodalma librettistájával, Lorenzo Da Pontéval közösen dolgozta fel. A darab bemutatóját 1787-ben tartották a prágai Nemzeti Színházban (ma: Rendi Színház) a szerző vezényletével.