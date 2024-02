Kezdődik a berlini filmfesztivál, Martin Scorsese életművét is díjazzák

A Claire Keegan azonos című regényéből készült filmdráma 1985 karácsonyán játszódik egy katolikus egyház befolyása alatt álló ír faluban. Murphy családos szénkereskedőt alakít, aki váratlan felfedezést tesz, ami arra készteti, hogy szembesüljön a múlttal és a település cinkos hallgatásával. Tim Mielants rendezése egyike a versenyprogramban szereplő húsz alkotásnak, amelyek az Arany Medve-fődíjért és az Ezüst Medve-díjakért küzdenek.

A most még készülő vörös szőnyegen csütörtöktől sztárok lépdelhetnek majd. Fotó: DPA via AFP/Jens Kalaene

A fesztivál közönsége ebben a mezőnyben láthatja majd a közeli jövőben játszódó Another End című olasz filmet Gael Garcia Bernallal, a Black Tea című drámát, amelyben egy elefántcsontparti nő és egy kínai férfi szeret egymásba, a La cocina című mexikói0ľamerikai produkciót, az A Different Man című amerikai filmet, a L’Empire című Észak-Franciaországban játszódó sci-fi vígjátékot és a Gloria! című olasz–svájci történelmi drámát.

A világ legjelentősebb nemzetközi filmmustrái közé sorolt Berlinaléra, amelyen több száz filmet vetítenek, számos tekintélyes filmest és sztárt várnak, köztük lesz Kristen Stewart, Lena Dunham és Amanda Seyfried is a szervezők tájékoztatása szerint.

Martin Scorsesét február 20-án tiszteletbeli Arany Medve-díjjal tüntetik ki Berlinben.

A versenyprogramban mutatkozik be Olivier Assayas Hors du Temps című új filmje is, továbbá az antifasiszta ellenálló Hilde Coppiról szóló In Liebe, Eure Hilde, a Teheránban játszódó My Favourite Cake című románc, a Langue Étrangere című francia–német–belga koprodukció, a Mé el Ain című tunéziai dráma, a nepáli Shambhala, a német Sterben, a Das Teufels Bad című osztrák–német kosztümös produkció, a Vogter dán–svéd börtöndráma és az Isabelle Huppert-rel forgatott A Traveler’s Needs című dél-koreai alkotás is, valamint a Pepe című film, amely arról a vízilóról szól, amelyet Afrikából szállítottak a kolumbiai drogbáró, Pablo Escobar állatkertjébe.

A húsz versenyfilm között két dokumentumfilm is szerepel: az Architetcton és a Dahomey. A többnyire koprodukcióban forgatott filmek harminc országot képviselnek, 19 alkotást világpremierként mutatnak be, hat filmnek a rendezője vagy társrendezője nő volt.

A díjról döntő nemzetközi zsűri elnöke idén az Oscar-díjas kenyai származású színész-rendező Lupita Nyong’o, a zsűri további tagjai pedig Brady Corbet amerikai színész-rendező, Ann Hui hongkongi rendező, Christian Petzold német rendező, Albert Serra spanyol rendező, Jasmine Trinca olasz színész-rendező és Okszana Zabuzsko ukrán író.

Carlo Chatrian, a filmfesztivál művészeti igazgatója a Berlinale honlapján publikált közleményében hangsúlyozta, hogy az idei programban igyekeztek megteremteni a lehető legjobb egyensúlyt a már elismert alkotók és a független filmművészet új, erőteljes hangjai között. Mint hozzátette: a válogatás a történetek, a mesélőik és a stílusok sokféleségét tükrözi, és jól reprezentálja a filmnyelv széles körű lehetőségeit.

A 74. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál ünnepélyes díjkiosztó gáláját február 24-én rendezik meg a Berlinale Palast színháztermében.

Borítókép: Martin Scorsese (AFP/Valerie Macon)