Berlinale: Martin Scorsese kapja az Arany Medve-díjat

A Berlinale igazgatói, Mariette Rissenbeek és Carlo Chatrian a rendező, producer, forgatókönyvíró Martin Scorsesét a közleményükben a filmművészet páratlan példaképének nevezték, akinek filmjei személyes és egyetemes történeteket mondanak el.

Leonardo DiCaprio és Lily Gladstone a Megfojtott virágokban. Fotó: Apple TV/Collection Christophel/AFP

Filmjei nézőként és emberként is végigkísérték történelmünket, karakterei bennünk éltek és nőttek fel, a történelemről és az emberiségről alkotott nézetei segítettek megérteni és rákérdezni, hogy kik vagyunk és honnan jöttünk

– fogalmaztak.

Az Oscar-díjas rendező 1942-ben született New Yorkban. Legutóbbi alkotását, a Megfojtott virágok című történelmi drámát, amelynek főbb szerepeiben Leonardo DiCapriót és Robert De Nirót láthatja a közönség, hét Golden Globe-díja jelölték.

A Berlinale szervezői Scorsese rendezői életműve egyik legkiemelkedőbb filmjeként értékelték.

Scorsese az 1970-es évek óta a világ legnagyobb hatású filmesei közé tartozik. Számos alkotása vonult be a filmtörténetbe, leghíresebb alkotásai között sorolták fel Taxisofőrt és a New York bandáit. Martin Scorsese, aki eredetileg pap akart lenni, sokat tesz a történelmi filmörökség megőrzéséért is, klasszikus filmek restaurálását és forgalmazását támogatja.

A Berlini Nemzetközi Filmfesztivált február 15. és 25. között tartják meg. Az életműdíj átadására február 20-án kerül sor. Tavaly Steven Spielberg kapta meg a fesztivál tiszteletbeli Arany Medve-díját.

