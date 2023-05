A három és fél órás film David Grann magyarul is megjelent Megfojtott virágok című tényregénye alapján készült: az oklahomai oszázs indiántörzs tagjai ellen az 1920-as években elkövetett gyilkosságokról, a nyomozásról és az elkövetők közötti leszámolásokról szól. Mint az MTI cannes-i tudósítója is írja, Martin Scorsese rendezése egy Fairfax nevű kisvárosban játszódik, amelyet az 1920-as években kalandorok és vállalkozók leptek el, miután kiderült, hogy az oszázs indiántörzs művelésre alkalmatlannak nyilvánított földje alatt az Egyesült Államok legnagyobb olajkészlete húzódik, s az indiánok néhány év alatt a világ leggazdagabb embereivé váltak. Az érkezők közül sokan csak azért vettek el indián nőt feleségül, hogy rátehessék a kezüket a hatalmas vagyonokra.

Leonardo Di Caprio Martin Scorsese rendezésében (Forrás: YouTube)

Martin Scorsese egymás ellen fordítja Leonardo DiCapriót és Robert De Nirót

A történet főhőse Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio), aki miközben beleszeret az egyik gazdag indián nőbe, Mollyba (Lily Gladstone) és családot alapít vele, az olajmezőket megkaparintani próbáló nagybátyja (Robert De Niro) által az indiánok egymás utáni megölésére kitervelt konspiráció közepén találja magát. Mindeközben az indiánok közbenjárására az FBI egy nyomozót (Jesse Plemons) küld a városba a rejtélyes halálesetek feltárására.

Miközben a film hemzseg a hollywoodi sztároktól, az indiánokat az oszázs törzsből kiválasztott színészek alakítják, a filmet pedig azokon a helyszíneken forgatták, ahol jelenleg is élnek az indiánok.

Jól sikerült Martin Scorsese két nagy sztárjának közös szereplése?

A 80 éves Martin Scorsese az egyik legnagyobb élő amerikai rendező: nyert Oscar-díjat (A tégla), és olyan filmeket rendezett, mint a Taxisofőr, a Nagymenők, a Dühöngő bika és a Casino. A Taxisofőrtől a Casinóig bezárólag De Niro volt a fő alkotótársa, majd ezt a szerepet a 2000-s években DiCaprio vette át olyan filmekkel, mint a New York bandái, az Aviátor, A tégla és A Wall Street farkasa. DiCaprio és De Niro szerepeltek már közös filmben a rendezőnél, de csak egy rövidfilmben, ez volt a The Audition (A meghallgatás) 2015-ben. Más rendező által jegyzett mozifilmben is szerepeltek már együtt, ilyen az Ez a fiúk sorsa 1993-ból. Új közös mozifilmjük a kritikák szerint nagyon is jól sikerült, tehát hozta a Scorsesétől elvárhatót: összegezve a rajongók véleményét,a Rotten Tomatoes nevű kritikaösszesítő honlap azt írja róla,

játékidőben, témájában és megvalósításban is óriási vállalás, kijózanító értékelése Amerika viszonyának az őslakos indiánokhoz, egyben újabb csúcspont Scorsese és alkotótársai pályáján.



Az Apple TV és a Paramount Pictures 200 millió dolláros produkcióját októberben a mozikban is bemutatják, majd felkerül az internetre, az Apple TV+ streamingszolgáltató műsorára.

Borítókép: Robert De Niro a filmben (Forrás: YouTube)